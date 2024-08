Luna Rossa Prada Pirelli, un secondo posto nella Final Preliminary regata di Barcellona

Il team Luna Rossa Prada Pirelli ha concluso la Final Preliminary Regatta di Barcellona con un brillante secondo posto, al termine di quattro giornate di gare estremamente combattute.

La squadra italiana ha dimostrato non solo eccellenti capacità veliche, ma anche un'ottima tenuta mentale, rimanendo sempre competitiva contro avversari di altissimo livello. L'ultima giornata ha visto Luna Rossa protagonista di una regata entusiasmante contro Alinghi Red Bull Racing, vinta con determinazione, seguita da una sfida avvincente contro il Defender Emirates Team New Zealand, che ha poi conquistato la vittoria finale.

Il match contro Alinghi Red Bull Racing è stato un vero e proprio spettacolo di strategia e abilità. Nella fase di prepartenza, Luna Rossa ha dovuto affrontare una penalità dopo essere stata forzata a tagliare la linea di partenza in anticipo. Nonostante questo svantaggio iniziale, l'equipaggio italiano ha saputo mantenere il sangue freddo, recuperando terreno grazie a una serie di manovre impeccabili. La regata ha preso una piega drammatica quando Alinghi ha perso il controllo del proprio AC75, permettendo a Luna Rossa di recuperare e prendere il comando. Con un vantaggio di 12 secondi al terzo cancello, il team italiano ha poi saputo mantenere il controllo, nonostante le condizioni meteorologiche difficili, e ha tagliato il traguardo per primo, assicurandosi una vittoria meritatissima.

Il match finale contro Emirates Team New Zealand è stato altrettanto emozionante. Già nella fase di prestart, Luna Rossa ha dovuto affrontare una prima penalità per non aver dato precedenza alla barca con diritto di rotta. Nonostante questo, l'equipaggio italiano non si è lasciato scoraggiare, cercando di ridurre lo svantaggio accumulato. Nella fase finale della regata, la battaglia si è fatta ancora più intensa, con Luna Rossa che è riuscita a colmare il gap sfruttando un vento migliore. Tuttavia, due ulteriori penalità hanno compromesso la possibilità di una vittoria, permettendo agli avversari neozelandesi di mantenere il controllo fino al traguardo.

L'equipaggio di Luna Rossa per questa giornata decisiva comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone, supportati da Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Tra i cyclor, Enrico Voltolini ed Emanuele Liuzzi hanno partecipato a entrambe le regate, mentre Nicholas Brezzi e Mattia Camboni si sono alternati con Luca Kirwan e Cesare Gabbia. Il team ha dimostrato grande coesione e preparazione, qualità che saranno fondamentali nelle prossime regate.

Ora, con il morale alto e la consapevolezza di poter competere al massimo livello, Luna Rossa Prada Pirelli si prepara per i prossimi appuntamenti della Louis Vuitton Cup, che prenderanno il via il 29 agosto con i Round Robin. Prima, però, ci saranno i controlli di stazza il 26, 27 e 28 agosto, un passaggio cruciale in vista delle sfide future.