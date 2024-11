Maserati nomina Andrea Soriani e Nicole Longhini per rafforzare la leadership in Nord America

Maserati ha annunciato due nomine strategiche per il mercato nordamericano: Andrea Soriani è il nuovo General Manager di Maserati North America, e Nicole Longhini assume il ruolo di Director of Marketing per la regione.

Le nomine, in vigore rispettivamente dal 18 novembre e dal 4 novembre, segnano un ulteriore passo nel rafforzamento della leadership di Maserati in uno dei suoi mercati più importanti, con l’obiettivo di accelerare la crescita del marchio.

Andrea Soriani, professionista con una lunga esperienza nel settore automotive di lusso, avrà il compito di guidare tutte le attività di Maserati North America. Con quasi tre decenni di esperienza in posizioni dirigenziali nei settori marketing, comunicazioni, vendite e strategia aziendale, Soriani torna a Maserati dopo aver ricoperto ruoli di rilievo in Lucid Motors e TAG Heuer North America. Precedentemente, aveva già lavorato per Maserati come Head of Marketing & Communications per la regione Nord America.

Nicole Longhini, che sostituirà Lindsay Fifelski nel ruolo di Director of Marketing, porta in Maserati 25 anni di esperienza nei settori automotive, corse e post-vendita. Con competenze specifiche nello sviluppo di strategie di marketing e brand, Longhini ha alle spalle un percorso professionale che include ruoli di responsabilità in General Motors, Fiat North America e RECARO Automotive Seating, dove ha contribuito allo sviluppo del prodotto e alla strategia di marchio.

Il CEO di Maserati, Santo Ficilli, ha commentato: “L’arrivo di Andrea e Nicole rappresenta una grande opportunità per il nostro marchio in Nord America. La loro esperienza globale e le capacità di leadership permetteranno di rafforzare ulteriormente la nostra posizione in un mercato strategico, contribuendo a delineare una nuova era per Maserati.”

Andrea Soriani ha espresso entusiasmo per il nuovo ruolo: “È un onore tornare in Maserati, un brand che incarna lusso e innovazione. Sono pronto a guidare il team nordamericano verso un periodo di crescita e successo, mostrando al mercato come Maserati sta rivoluzionando il futuro della mobilità di lusso.”

Le nuove nomine arrivano in un momento cruciale per Maserati, che mira a consolidare la propria immagine di brand di lusso innovativo in Nord America. Con l’esperienza e la visione di Soriani e Longhini, Maserati punta a rafforzare la sua presenza e a capitalizzare le nuove opportunità nel settore del lusso e della mobilità premium.