Maserati Tipo Folgore: svelata la nuova livrea per la stagione 11 di Formula E

La Maserati MSG Racing prosegue la sua avventura nell’ABB FIA Formula E World Championship con un tributo alla storia e un occhio al futuro, svelando la nuova Maserati Tipo Folgore.

La monoposto, dotata del pacchetto di ultima generazione GEN3 Evo, scende in pista nei pre-test di Madrid, al Circuito de Jarama, per prepararsi alla stagione 11.

Questo evento segna un passaggio simbolico per il team e per il marchio Maserati: il design della livrea, creato da Klaus Busse, è un omaggio ai 110 anni di vittorie e successi del Tridente nelle competizioni internazionali. La livrea in blu Maserati con dettagli Rose Gold celebra non solo l’heritage del brand ma anche la sua spinta verso l’elettrificazione.

Un design che racconta la storia di Maserati

La Maserati Tipo Folgore si distingue per una carrozzeria ottimizzata dal punto di vista aerodinamico e una livrea che incarna l’anima sportiva di Maserati. Scritte celebrative sui lati dell’abitacolo riportano nomi e date dei campioni e delle vittorie più importanti della casa modenese, unendo tradizione e innovazione. "È un tributo alle pietre miliari di 110 anni di storia," ha commentato Klaus Busse, Head of Maserati Design, esprimendo l’onore di rappresentare, anche quest’anno, il marchio con una monoposto che integra i valori di velocità, efficienza e tecnologia sostenibile.

Una Monoposto all’Avanguardia

La Maserati Tipo Folgore, con la nuova tecnologia GEN3 Evo, si conferma tra le vetture più performanti nella storia della Formula E. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,86 secondi e una potenza di frenata rigenerativa di 600 kW, il 50% dell’energia utilizzata in gara proviene dalla rigenerazione. Prestazioni senza compromessi che pongono la Maserati Tipo Folgore come una delle monoposto più veloci mai prodotte per questo campionato.

Un Team Pronto per la Stagione 11

Con piloti del calibro di Stoffel Vandoorne e Jake Hughes, affiancati da Tatiana Calderon e Carrie Schreiner, Maserati MSG Racing si presenta ai blocchi di partenza con un team completo e motivato per affrontare la stagione che si aprirà il 7 dicembre a San Paolo, Brasile. Il Team Principal Cyril Blais si dice onorato di rappresentare Maserati e fiero dei successi ottenuti nelle precedenti stagioni. "Con questa straordinaria livrea, siamo impazienti di lottare per ottenere altre vittorie memorabili nella stagione 11," ha dichiarato Blais.

Maserati MSG Racing punta a consolidare il suo ruolo da protagonista in Formula E, portando avanti la tradizione del Tridente con l’ambizione di scrivere nuove pagine nella storia del motorsport elettrico.