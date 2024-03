Massimo Artusi, Nuovo Presidente di Federauto

Il Consiglio Generale di Federauto, tenutosi oggi a Roma presso la sede Confcommercio Imprese per l’Italia, ha nominato all'unanimità nuovo presidente della Federazione, per il triennio 2024-2027, Massimo Artusi,

della Romana Diesel Spa, la più grande concessionaria d’Europa dei Gruppi Iveco e CNH Industrial, e componente del Board dell’associazione dei dealer europei AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers).

«Ringrazio tutti gli associati di Federauto per la fiducia accordatami e, in particolare, il presidente uscente, che in questi anni ha svolto un’azione importante per il rilancio e la crescita della Federazione», ha dichiarato il neo presidente. «Trovo una “macchina” ben rodata, con un telaio solido costituito dai collaboratori dell’associazione, e un motore affidabile e prestante costituito da tutti i nostri associati».

«Intendo promuovere le attività di Federauto nel segno della continuità – ha proseguito Artusi - in questi tempi complessi per la nostra categoria, impegnata a misurarsi da una parte con le incertezze di un complicato processo di transizione green per il comparto Automotive, dall’altra con l’evoluzione dei rapporti tra Dealer e Case costruttrici. Sono due sfide strategiche per il futuro delle nostre aziende che, non dobbiamo dimenticarlo, si confrontano anche con nuovi modelli contrattuali di incerta prospettiva, mi riferisco all’introduzione del modello di agenzie e alla composizione dei margini. Per affrontare al meglio queste sfide, nello svolgimento del mio compito, avrò sempre come stella polare l’unità di tutta la categoria a prescindere dalle dimensioni e, come obiettivo strategico, l’ulteriore aumento della nostra presenza e del nostro ruolo nei tavoli associativi e istituzionali - italiani ed europei - per riaffermare ovunque la nostra insostituibile funzione tra la produzione e il mercato».

Nel suo mandato, il nuovo Presidente sarà coadiuvato da un Comitato Esecutivo composto dai Vice Presidenti Plinio Vanini per il settore Auto, Maria Fiorentino per il settore Bus, Francesco Ascani con delega Amministrazione e Finanza, Carlo Alberto Jura e Roberto Scarabel. Inoltre, in seno al Comitato Esecutivo, oltre ad Adolfo De Stefani Cosentino, che resterà come Past President, ci saranno anche Roberto Bolciaghi, Francesco Cazzani, Francesco Maldarizzi, Sergio Tumino e Andrea Cappella delegato all'associazione europea AECDR. Il settore Truck&Van sarà guidato ad interim dallo stesso Artusi.

Federauto esprime nei confronti di Adolfo De Stefani Cosentino, Past President, un sincero ringraziamento per l’attività svolta e il grande impegno profuso a favore della Federazione negli anni del suo mandato.