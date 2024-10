Massimo Scantamburlo nuovo Amministratore Delegato di Hertz Italia

Hertz Italia annuncia un cambiamento significativo al vertice con la nomina di Massimo Scantamburlo come nuovo Amministratore Delegato.

A partire da ottobre, Scantamburlo guiderà la filiale italiana della celebre società di noleggio veicoli, subentrando a Massimiliano Archiapatti, che continuerà il suo percorso all'interno dell'azienda con l'incarico di Vice President Operations Europe.

Massimo Scantamburlo ha iniziato la sua carriera in Hertz Italia nel 2013 come Sales Director, apportando un contributo determinante alla crescita e al consolidamento del brand nel settore B2B. Grazie al suo lavoro, Hertz è diventata leader nelle corporate sales, nel noleggio dei veicoli commerciali e nei servizi ancillari. Scantamburlo ha inoltre sviluppato collaborazioni strategiche con i principali player della Grande Distribuzione e innovato nel campo dei servizi di sharing con il lancio di Hertz 24/7.

La sua esperienza nel settore automotive è ampia e variegata, con ruoli di rilievo in Mazda Motor Italy, dove ha ricoperto posizioni come Sales Director, Marketing Director e Customer Service Director. In precedenza, ha lavorato anche in FIAT Auto, consolidando una carriera ricca di successi.

Scantamburlo ha espresso grande entusiasmo per la sua nomina, sottolineando l’importanza della continuità e della coesione del team Hertz: “Sono estremamente orgoglioso di far parte di questa famiglia e pronto ad affrontare le sfide future con determinazione e passione.”

Massimiliano Archiapatti, dopo anni di leadership alla guida di Hertz Italia, passa quindi al nuovo ruolo europeo, esprimendo fiducia nelle capacità del suo successore. Archiapatti ha commentato: "Massimo è un professionista di alto livello e sono sicuro che porterà grandi risultati, continuando a far crescere Hertz Italia in un mercato sempre più competitivo."

La leadership di Scantamburlo segna l’inizio di una nuova era per Hertz Italia, con un focus sul consolidamento delle relazioni con i clienti, considerati non solo come consumatori, ma come “ospiti” di una mobilità moderna e personalizzata.