Maurizio Zuares nuovo Chief Commercial Officer Globale di Maserati

Maserati annuncia la nomina di Maurizio Zuares come nuovo Chief Commercial Officer Globale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Succede a Luca Delfino, a cui il brand esprime profonda gratitudine per il contributo significativo apportato durante il suo incarico.

Con una carriera ventennale che ha toccato diverse aree geografiche e ruoli di prestigio, Maurizio Zuares porta in Maserati una combinazione unica di esperienza strategica e prospettiva internazionale. Dopo gli inizi presso Ford Italia, Maurizio è approdato nel 1999 al Gruppo Fiat, dove ha ricoperto posizioni chiave nel settore vendite e marketing.

Tra i suoi ruoli più rilevanti: Presidente di Fiat Auto Japan (2004). Direttore Vendite Internazionali (2009). CEO di FCA France (2012). Head of Middle East (2016).CEO per Spagna e Portogallo in Stellantis.

Più recentemente, Zuares ha guidato le operazioni di Leapmotor International nella regione Enlarged Europe, ampliando ulteriormente la sua esperienza nel settore della mobilità elettrica e delle sfide globali del mercato automotive.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati, ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Zuares: "La leadership di Maurizio e la sua visione internazionale saranno fondamentali per posizionare Maserati come protagonista globale nel settore del lusso. Desidero ringraziare Luca Delfino per il suo straordinario lavoro e augurargli il meglio per il futuro.”

Da parte sua, Maurizio Zuares ha dichiarato: "Entrare in Maserati è un privilegio. Questo marchio rappresenta l’eccellenza italiana e l’innovazione nel mondo automobilistico. Non vedo l’ora di lavorare con il team per rafforzare ulteriormente la presenza globale del brand e affrontare le sfide di un settore in evoluzione."

Questa nomina sottolinea l’impegno di Maserati nel rafforzare la propria squadra dirigenziale con professionisti di alto profilo, capaci di incarnare i valori del brand e guidarne la crescita globale. Con Maurizio Zuares al timone delle strategie commerciali, Maserati punta a consolidare il proprio posizionamento nel mercato premium e a cogliere le opportunità di un settore in profonda trasformazione.