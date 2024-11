McLaren a Milano AutoClassica 2024: svela la gamma di supercar di lusso ad alte prestazioni

McLaren Automotive, icona britannica delle supercar di lusso e alte prestazioni, parteciperà alla 14ª edizione di Milano AutoClassica, in programma dal 15 al 17 novembre.

In questa prestigiosa cornice, il marchio presenterà alcuni dei suoi modelli più celebri, per offrire agli appassionati di auto e ai fan McLaren un’occasione unica per ammirare l’innovazione ingegneristica e il design distintivo che hanno reso famoso il brand.

Al centro della scena nello stand McLaren si troveranno la 750S Coupé in Onyx Black e la 750S Spider in McLaren Orange, entrambe con interni Performance, insieme alla McLaren Artura Coupé in Ceramic Grey. La 750S, celebre per essere la supercar più leggera e potente della gamma McLaren, vanta un motore V8 biturbo da 4,0 litri e trazione posteriore. Con una massa a secco di soli 1.277 kg per la Coupé e 1.326 kg per la Spider, la 750S è progettata per i puristi della velocità, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, enfatizzando l’eccellenza nelle prestazioni e nel risparmio di peso.

Accanto alla 750S, la McLaren Artura rappresenta la svolta ecologica del marchio. Prima supercar ibrida di serie di McLaren, la Artura combina un motore termico con un’unità elettrica ad alte prestazioni, offrendo fino a 33 km di autonomia in modalità EV pura. La sua potenza complessiva di 700 CV e 720 Nm di coppia garantisce prestazioni entusiasmanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, insieme a una gestione più efficiente dei consumi e delle emissioni. Progettata seguendo la filosofia superleggera di McLaren, la Artura continua a offrire ai conducenti un'esperienza di guida agile e reattiva, unendo lusso e tecnologia all'avanguardia.

La partecipazione di McLaren a Milano AutoClassica celebra un decennio di successi, sottolineando l’evoluzione del marchio e il suo impegno costante nell’offrire supercar di lusso che coniugano design, prestazioni eccezionali e innovazione ingegneristica.