Mercedes-AMG CLE Coupé: ridefinisce il segmento delle coupé prestazionali

La nuova Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé ridefinisce il segmento delle coupé ad alte prestazioni entry level, unendo agilità e sportività della Classe C con lo spazio e lo status della Classe E.

Il design distintivo della Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé incorpora elementi tipici delle coupé ad alte prestazioni, tra cui un lungo cofano con powerdome, parabrezza inclinato e tetto allungato. La sezione frontale presenta la griglia del radiatore a forma di A, fari full-LED, e optional per i fari DIGITAL LIGHT. La grembialatura anteriore ha una presa d'aria ampia e accattivante, mentre i parafanghi svasati, la carreggiata larga e i cerchi da 19 o 20 pollici conferiscono un aspetto imponente. Il posteriore muscoloso presenta luci a LED, doppi terminali di scarico rotondi e opzioni di personalizzazione come il pacchetto AMG Optics. Un design che unisce eleganza e sportività nel segmento delle coupé prestazionali.

Gli interni della Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé offrono dotazioni esclusive, materiali di alta qualità e il sistema di infotainment MBUX. I punti salienti includono un display del guidatore digitale da 12,3 pollici, un display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore, e illuminazione ambientale dinamica a 64 colori. I sedili integrali in pelle ARTICO/MICROCUT nera con grafica specifica AMG e impunture rosse offrono sportività e sostegno laterale. Le finiture in carbonio lucido, le cinture di sicurezza rosse e diverse opzioni di rivestimento in pelle Nappa aggiungono eleganza. Il sedile Performance AMG opzionale offre un sostegno laterale potenziato. Il volante AMG Performance a doppie razze integra pulsanti per controllare le funzioni di guida, mentre il display del guidatore offre diverse modalità di visualizzazione. Un ambiente interni che unisce lusso, comfort e tecnologia avanzata.

La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé presenta un motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri M 256, notevolmente aggiornato. Questo propulsore integra camere di combustione ottimizzate, nuove fasce elastiche, iniezione ottimizzata e un nuovo turbocompressore a gas di scarico. La novità chiave è l'introduzione di un compressore supplementare elettrico che, insieme al turbocompressore, aumenta la pressione di sovralimentazione da 0,4 a 1,5 bar, fornendo una coppia massima di 560 Nm in funzionamento continuo e 600 Nm in overboost per 12 secondi. Il compressore supplementare elettrico, migliorato, offre una maggiore disponibilità di coppia, specialmente alle medie velocità, contribuendo anche all'efficienza complessiva del motore. L'unità è dotata di un generatore di avviamento integrato di seconda generazione, parte dell'impianto elettrico a 48 volt, che funge da generatore elettrico e assume funzioni ibride, come sovralimentazione a breve termine, recupero energetico e cambio del punto di carico. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma può essere aumentata a 270 km/h con l'AMG Driver's Package opzionale. Il sistema frenante ad alte prestazioni AMG include dischi forati e ventilati da 370 x 36 mm sull'asse anteriore e dischi ventilati da 360 x 26 mm sull'asse posteriore.

La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé è equipaggiata con la trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, caratterizzata da tempi di cambiata adattati, reazioni rapide e funzione di doppia frizione. Il cambio agisce prontamente, soprattutto nei programmi "Sport+" e modalità manuale, offrendo un'esperienza dinamica. Con i cinque programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT, il guidatore può influenzare le caratteristiche del veicolo da efficiente a molto sportivo. Le palette del cambio zincate dietro il volante consentono la selezione manuale delle marce. Il sistema AMG DYNAMICS, integrato nei programmi di guida, modifica le strategie di controllo dell'ESP e della trazione integrale, anticipando il comportamento desiderato del veicolo. Questo sistema offre una vasta gamma di opzioni per personalizzare l'esperienza di guida in base alle preferenze del conducente.

La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé è dotata di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, completamente variabile, che offre una trazione ottimale su diverse condizioni stradali. Il passaggio tra trazione posteriore e integrale avviene in modo continuo, con il controllo intelligente integrato nell'intera architettura del sistema del veicolo. La distribuzione della forza è differenziata, disaccoppiando completamente l'asse anteriore quando la trazione integrale non è necessaria, aumentando l'efficienza. Le sospensioni indipendenti AMG RIDE CONTROL, con assetto molla-ammortizzatore sportivo e regolazione adattiva, assicurano un'elevata dinamica di guida e un comfort di marcia ottimale. Il telaio permette una curva caratteristica degli ammortizzatori selezionabile tra "Comfort", "Sport" e "Sport+" per un'esperienza di guida personalizzata.

La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé presenta uno sterzo AMG a tre stadi sensibile alla velocità, adattandosi al programma di guida selezionato. Durante manovre e parcheggi, richiede uno sforzo ridotto, mentre a velocità più elevate offre un feedback più marcato, soprattutto nelle impostazioni "Sport" e "Sport+". Lo sterzo dell'asse posteriore, di serie, ha un angolo di sterzata massimo di 2,5 gradi. A velocità inferiori a 100 km/h, le ruote posteriori girano in direzione opposta a quelle anteriori, accorciando virtualmente il passo e aumentando l'agilità. A velocità superiori a 100 km/h, le ruote posteriori girano parallelamente a quelle anteriori, contribuendo alla stabilità di guida e reagendo in modo diretto ai comandi di sterzata. Il comportamento dello sterzo dell'asse posteriore dipende dal programma di guida AMG DYNAMIC SELECT selezionato.

Il pacchetto opzionale AMG DYNAMIC PLUS offre una guida ancora più emozionante, includendo dotazioni sportive. Destacca il programma di guida RACE con modalità Drift. Il volante performance AMG in microfibra MICROCUT è dotato di pulsanti per un rapido accesso ai programmi di guida e altre impostazioni dinamiche. Le pinze dei freni rosse con scritta AMG all'asse anteriore e posteriore sottolineano il carattere sportivo. I supporti attivi del motore offrono un collegamento confortevole e sportivo tra il motore e la carrozzeria.