Mercedes-Benz aumenta la velocità massima del sistema di guida automatizzata a 95 km/h

Mercedes-Benz continua a fare passi avanti nel settore della guida automatizzata, aumentando la velocità massima del sistema DRIVE PILOT di livello 3 a 95 km/h.

Questo aggiornamento tecnologico, che interessa la guida automatizzata condizionata su autostrade tedesche, è previsto per il rilascio entro l'inizio del 2025, una volta ottenuta la ricertificazione dall'Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico. Il prezzo del DRIVE PILOT resterà invariato, e i veicoli già equipaggiati potranno beneficiare di un aggiornamento gratuito. In alcuni casi, l'aggiornamento potrà avvenire tramite la funzione over-the-air (OTA), eliminando la necessità di portare il veicolo in officina.

Maggiore efficienza per i clienti



Con il nuovo DRIVE PILOT, Mercedes-Benz amplia i casi d'uso della guida automatizzata condizionata. Grazie alla maggiore velocità di crociera fino a 95 km/h, i clienti potranno sfruttare meglio il sistema su autostrade meno trafficate, non solo durante gli ingorghi. L'aumento della velocità consente inoltre di gestire in modo più efficiente il proprio tempo, poiché i guidatori possono dedicarsi ad attività secondarie come lavorare, navigare in Internet o guardare film tramite servizi come RIDEVU. Questa funzione rappresenta un'evoluzione significativa per la comodità dei guidatori, mantenendo però un alto livello di sicurezza.

Sicurezza e architettura ridondante



Mercedes-Benz ha progettato il sistema DRIVE PILOT con un'architettura ridondante, garantendo che funzioni vitali come lo sterzo, i freni e l'impianto elettrico di bordo abbiano sempre un backup in caso di guasto. Questo approccio riduce al minimo i rischi legati alla guida automatizzata. Sensori come telecamere, radar e LiDAR permettono al sistema di monitorare l'ambiente circostante e reagire prontamente a qualsiasi imprevisto. Il sistema si avvale inoltre di una mappa HD tridimensionale, costantemente aggiornata, che consente alla vettura di localizzare la propria posizione con estrema precisione.

Prossimi sviluppi



Mercedes-Benz sta lavorando per aumentare ulteriormente la velocità massima del DRIVE PILOT, puntando a raggiungere i 130 km/h, il limite massimo previsto dalla legge tedesca. In parallelo, l'azienda si concentra sull'integrazione di nuovi segnali visivi, come le luci turchesi, per indicare agli altri automobilisti che il sistema di guida automatizzata è attivo. Questi sviluppi saranno cruciali anche per il mercato statunitense, dove test in Nevada e California sono già in corso con risultati promettenti.

Grazie a questi aggiornamenti, Mercedes-Benz conferma il suo ruolo di pioniere nel settore della guida autonoma, preparandosi ad affrontare nuove sfide tecnologiche e normative per una guida più sicura e connessa.