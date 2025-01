Mercedes-Benz chiude il 2024 con un quarto trimestre da record: vendite annuali a quota 2,4 milioni di unità

Mercedes-Benz ha concluso il 2024 registrando un quarto trimestre eccezionale con 625.800 veicoli venduti tra auto e furgoni.

Questo risultato rappresenta il miglior trimestre dell'anno, portando le vendite complessive per il 2024 a 2.389.000 unità. Nonostante le difficoltà macroeconomiche, la Casa tedesca ha dimostrato di saper reagire grazie a una gamma prodotti ampia e diversificata.

Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: “Nel 2024, Mercedes-Benz ha dimostrato ancora una volta la forza del nostro marchio e la profondità della nostra offerta di prodotti. Questo si riflette nei numeri record del quarto trimestre, in particolare nei segmenti Top-End e Core. Con il lancio del nuovo CLA, siamo pronti a continuare su questa strada anche nel 2025”.

Focus sui segmenti Top-End e Core

Le vendite delle auto Mercedes-Benz hanno raggiunto quota 520.100 unità nel quarto trimestre, mantenendo livelli stabili rispetto all'anno precedente. Tra i mercati chiave, spiccano Germania, Cina e Stati Uniti, dove la domanda è rimasta sostenuta.

Il segmento di fascia alta ha registrato un incremento del 34% su base trimestrale, con 82.800 unità vendute. In particolare, la Classe G ha ottenuto il miglior trimestre di sempre grazie all'introduzione della nuova versione elettrica. Anche i modelli Mercedes-AMG hanno contribuito al risultato positivo, con una forte domanda per la AMG GT e la AMG GLC.

Tuttavia, le vendite annuali dei veicoli di fascia alta sono calate rispetto al 2023, con 281.500 unità complessive. La causa principale è stata la flessione della domanda in Cina e l'adozione più lenta dei veicoli elettrici in alcuni mercati.

Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, responsabile Marketing e Vendite, ha commentato: “Abbiamo concluso l'anno con un ottimo trimestre, soprattutto per i nostri veicoli di fascia alta. La fiducia dei clienti nel nostro marchio è fondamentale, e siamo entusiasti di presentare i nuovi modelli CLA nel 2025”.

Il segmento Core ha invece registrato un incremento del 6%, con 1.167.100 unità vendute nel 2024. La forte domanda per la Classe E e i modelli GLC ha sostenuto le vendite, così come l'aumento delle immatricolazioni di veicoli ibridi plug-in.

L'andamento delle vendite di veicoli elettrici

Nonostante un incremento trimestrale delle vendite di veicoli elettrici (+59% nel quarto trimestre), l'intero 2024 ha visto un rallentamento nel segmento EV. Le vendite di auto completamente elettriche hanno subito una battuta d'arresto a causa dell'adozione più lenta nei mercati principali, portando Mercedes-Benz a concentrarsi su strategie mirate per incentivare la transizione.

In Germania, la domanda di veicoli elettrici è rimasta stabile, mentre in Cina e negli Stati Uniti la crescita ha subito un rallentamento. Mercedes-Benz prevede di lanciare nuovi modelli EV nel 2025 per contrastare questa tendenza e rafforzare la propria presenza nel mercato elettrico.

Performance dei furgoni Mercedes-Benz

Anche la divisione Vans ha registrato un quarto trimestre positivo, con un incremento delle vendite del 16%, pari a 105.700 unità. Il mercato europeo si è confermato il principale traino, grazie alla domanda di furgoni medi e piccoli.

Le vendite annuali dei furgoni hanno raggiunto le 405.600 unità nel 2024, nonostante l'interruzione del modello Metris negli Stati Uniti e i cambi di modello in Europa e Cina. I furgoni elettrici hanno segnato un buon risultato nel quarto trimestre, con 6.900 unità vendute e una crescita del 59% rispetto al trimestre precedente, grazie al successo del nuovo eSprinter.

Klaus Rehkugler, responsabile vendite e marketing di Mercedes-Benz Vans, ha commentato: “Le sfide globali hanno inciso sulle vendite, ma il nostro portafoglio prodotti aggiornato ci posiziona bene per affrontare le sfide future. Chiudiamo il 2024 con un solido quarto trimestre e siamo pronti a competere in un mercato sempre più dinamico”.

Uno sguardo al futuro

Guardando al 2025, Mercedes-Benz punta a consolidare la propria posizione nei mercati chiave e ad ampliare la gamma di veicoli elettrici. Con il lancio della nuova generazione CLA, la Casa di Stoccarda mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel segmento premium e a spingere sull'innovazione tecnologica.