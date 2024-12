Mercedes-Benz DRIVE PILOT: guida autonoma di livello 3 fino a 95 km/h

Mercedes-Benz raggiunge un nuovo traguardo nell’evoluzione della mobilità autonoma.

Mercedes ha ottenuto l’approvazione ufficiale dall’Autorità federale tedesca per i trasporti (KBA) per la guida autonoma di livello SAE 3, che consente ai veicoli dotati di DRIVE PILOT di viaggiare in modalità automatizzata fino a 95 km/h. Si tratta del sistema di guida condizionatamente automatizzata più avanzato e veloce mai approvato per un veicolo di serie, disponibile sui modelli di lusso Classe S ed EQS.

DRIVE PILOT: un sistema rivoluzionario

L’aggiornamento del sistema DRIVE PILOT, previsto per l’inizio del 2025, rappresenta una pietra miliare per Mercedes-Benz e per il settore automotive. Già disponibile come optional, DRIVE PILOT può essere acquistato a partire da 5.950 euro (IVA inclusa). I veicoli già equipaggiati con questa tecnologia riceveranno l’aggiornamento gratuitamente tramite Over-the-Air Update (OTA) o durante una visita in officina, senza la necessità di modificare componenti hardware.

Con questa innovazione, Mercedes-Benz amplia le funzionalità del sistema, consentendo ai conducenti di utilizzare il tempo a bordo in maniera più produttiva o rilassata, mentre l’auto si occupa della guida.

Come funziona DRIVE PILOT

Il sistema DRIVE PILOT è progettato per funzionare in condizioni specifiche: traffico scorrevole, strade ben delineate e autostrade idonee. Quando attivato, il conducente può cedere temporaneamente il controllo della vettura e dedicarsi ad attività non legate alla guida, come guardare film, leggere o lavorare. Funzioni come RIDEVU di Sony e la visualizzazione del giornale attraverso il sistema MBUX offrono un’esperienza premium a bordo, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio spazio personale.

L’aspetto chiave di DRIVE PILOT è la capacità di combinare tecnologie avanzate per garantire sicurezza e precisione: 35 sensori tra cui telecamere, radar, ultrasuoni e LiDAR lavorano simultaneamente per monitorare l’ambiente. Una mappa digitale ad alta definizione aggiornata in tempo reale fornisce informazioni precise sulla posizione del veicolo, riducendo al minimo gli errori. L’architettura ridondante per sterzo, frenata ed energia assicura il controllo anche in caso di emergenza.

Se necessario, il sistema avvisa il conducente di riprendere il controllo tramite segnali visivi, acustici e tattili. Se il guidatore non interviene, DRIVE PILOT arresta il veicolo in maniera controllata e attiva le spie di emergenza per garantire la sicurezza.

Tecnologia LiDAR e sicurezza: pilastri della guida autonoma

La scelta di Mercedes-Benz di integrare LiDAR (Light Detection and Ranging) riflette l’impegno verso la sicurezza. A differenza dei soli radar o telecamere, il LiDAR è in grado di rilevare oggetti con grande precisione, creando una rappresentazione dettagliata dell’ambiente circostante anche in condizioni di scarsa visibilità. Questa tecnologia è fondamentale per il raggiungimento dei livelli di automazione SAE 3 e superiori, in quanto consente al sistema di identificare ostacoli, corsie e veicoli con una precisione millimetrica.

Benefici della guida autonoma SAE Livello 3

L’approvazione di DRIVE PILOT per l’utilizzo a 95 km/h sulle autostrade tedesche rappresenta un passo avanti significativo per il settore della guida autonoma. Tra i principali vantaggi: Maggiore comfort: i conducenti possono dedicarsi ad attività secondarie senza preoccuparsi della guida. Sicurezza avanzata: l’architettura ridondante e i sensori integrati riducono il rischio di incidenti.Tempo ottimizzato: DRIVE PILOT consente di sfruttare al meglio i lunghi spostamenti autostradali.

Luci turchesi: innovazione per l’accettazione pubblica

Mercedes-Benz è pioniera anche nello sviluppo delle luci turchesi, un sistema di segnalazione esterna che indica quando un veicolo sta operando in modalità automatizzata. Questa soluzione è pensata per aumentare la fiducia degli altri utenti della strada, facilitando l’accettazione dei veicoli a guida autonoma. Sebbene non siano ancora legalizzate in Germania, le luci turchesi hanno già ricevuto pareri positivi nei test svolti in California e Nevada.

Obiettivo futuro: guida a 130 km/h

L’approvazione attuale riguarda velocità fino a 95 km/h, ma Mercedes-Benz guarda già al futuro con l’ambizioso obiettivo di estendere l’automazione fino a 130 km/h entro il 2030. Questo traguardo sarà possibile grazie a ulteriori sviluppi tecnologici e a una crescente accettazione normativa e pubblica della guida autonoma.

Conclusione: il futuro della mobilità con Mercedes-Benz

Con DRIVE PILOT, Mercedes-Benz consolida il proprio ruolo di leader nella mobilità del futuro, offrendo ai clienti soluzioni innovative, sicure ed efficienti. La guida autonoma di livello SAE 3 rappresenta un equilibrio ideale tra innovazione tecnologica e utilizzo pratico, permettendo ai conducenti di vivere l’esperienza a bordo con serenità e produttività.

L’approvazione del sistema in Germania segna un passo decisivo verso un futuro in cui la guida autonoma diventerà parte integrante della quotidianità, migliorando la qualità del tempo trascorso in viaggio e rendendo le strade più sicure per tutti. Mercedes-Benz, con DRIVE PILOT, ha aperto la strada a questa rivoluzione, ponendosi all’avanguardia dell’industria automobilistica globale.