Mercedes-Benz Italia e Mkers, lanciano ‘Road To’

Nel corso del 2021 Mercedes-Benz Italia ha lanciato il primo team di e-racing dei Mkers, dando vita ad un progetto nato dalla ricerca costante dell’innovazione e dell’eccellenza, che coniuga elementi fisici e digitali dell’esperienza di guida.

Con il termine e-Racing (o sim-racing) si fa, infatti, riferimento alle competizioni nel mondo degli eSports, che rappresentano trasposizione estremamente realistica e coinvolgente delle gare automobilistiche nel mondo virtuale, con tutte le variabili del mondo reale: dal set up della vettura alla gestione del carburante, passando per la scelta dei pneumatici da utilizzare in gara.

Per essere competitivi nell’e-Racing infatti, un e-driver deve comprendere tutti gli aspetti d rendono così complesse le competizioni automobilistiche nel mondo reale come la soglia di frenata, il controllo di un'auto quando le gomme perdono trazione e come entrare ed uscire da una curva senza sacrificare la velocità. È questo livello di difficoltà che distingue l’e-Racing dai giochi di guida ‘arcade’ in cui le variabili del mondo reale sono eliminate e l'obiettivo principale è quello di creare un senso di velocità in contrapposizione a un senso di realismo. Road To racconta questo avvincente dietro le quinte anche attraverso l’incontro con importanti partner come Kunos Simulazioni, la software-house sviluppatrice del gioco, che ha ospitato il team mostrando le diverse fasi di sviluppo del gioco: dalla creazione dei modelli 3D dell’auto, alle sessioni di testing in postazioni VR, fino alla riproduzione dei dati tecnici delle vetture in gara.

“L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro Marchio, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia. “Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social.”

“Road To, rappresenta per noi un ulteriore tassello della partnership tra Mkers e Mercedes-Benz Italia”, ha dichiarato Maurizio Quintavalle, Marketing Director di Mkers. “Questa webserie ci consente di mettere in relazione il mondo delle competizioni esportive a quello delle gare in pista, assottigliando al massimo i confini tra gaming e realtà”.