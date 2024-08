Mercedes-Benz lancia la nuova campagna globale "Perché è Mercedes-Benz"

Mercedes-Benz ha appena lanciato la sua nuova campagna globale "Perché è Mercedes-Benz", un'iniziativa che invita il pubblico a scoprire cosa rende davvero speciale un'auto con la stella a tre punte.

Da quasi 140 anni, Mercedes-Benz non è solo un marchio automobilistico, ma un simbolo di eccellenza, innovazione e lusso, che ha plasmato e continua a definire la mobilità individuale.

La campagna, sviluppata dal team x e prodotta da ICONOCLAST Germania, è molto più di una semplice celebrazione del marchio. Con oltre 220 racconti, "Perché è Mercedes-Benz" offre una panoramica profonda e dettagliata di ciò che rende un'auto Mercedes-Benz così unica, partendo dai valori centrali che hanno sempre caratterizzato il brand: sicurezza, qualità, comfort e design.

Il concetto visivo della campagna è tanto ambizioso quanto accattivante. La stella di Mercedes-Benz, simbolo riconosciuto in tutto il mondo, viene reinterpretata in modi creativi e innovativi per ogni episodio, pur mantenendo la sua identità iconica. Le immagini e i video, diretti da Arnaud Bresson e Haw-Lin, mettono in luce i dettagli sofisticati e le tecnologie all'avanguardia che distinguono i veicoli del marchio, come il test pilota a raggi X della Classe C e la resistenza agli estremi climatici dell'EQS.

Uno degli episodi più affascinanti della campagna riguarda l'attenzione di Mercedes-Benz alla sicurezza. Il marchio, pioniere nel settore, continua a stabilire nuovi standard con la sua filosofia di sicurezza della vita reale. La campagna illustra questo impegno attraverso immagini spettacolari che mostrano la Classe C sottoposta a crash test, con l'obiettivo di rendere visibili anche i più piccoli cambiamenti strutturali al momento dell'impatto.

La qualità, altro pilastro del marchio, è rappresentata attraverso le rigorose prove a cui sono sottoposti i veicoli Mercedes-Benz, compresi test in condizioni climatiche estreme simulate nelle gallerie del vento. L'EQS, per esempio, viene mostrata mentre affronta tempeste di neve, piogge torrenziali e temperature estreme, con la stella del marchio che appare congelata o coperta di sabbia.

Il comfort, che trasforma ogni viaggio in un'esperienza rilassante, viene esemplificato dalla nuova Classe E, la cui personalizzazione degli interni e il supporto clienti in 22 lingue riflettono l'attenzione di Mercedes-Benz ai dettagli. La campagna utilizza una stella composta da pixel colorati per rappresentare l'ampia gamma di servizi offerti.

Infine, l'esperienza sensoriale di lusso è raccontata attraverso l'innovativo sistema AIR BALANCE introdotto nella Classe S nel 2013, che offre fragranze personalizzate per l'interno del veicolo. La stella Mercedes, decorata con motivi floreali, simbolizza questa particolare attenzione al benessere e al lusso.

"Perché è Mercedes-Benz" è una campagna a 360 gradi, che vivrà principalmente online sul sito ufficiale e sui canali social del marchio, ma sarà presente anche attraverso annunci Out-Of-Home nelle principali città del mondo. Il lancio globale è previsto per il 23 agosto 2024, con una distribuzione continua nel tempo, adattata ai vari mercati.

Con questa campagna, Mercedes-Benz non solo celebra il suo passato glorioso, ma guarda anche al futuro, continuando a essere il marchio di auto di lusso più prezioso al mondo, come riconosciuto da Interbrand. Un viaggio che unisce tradizione e innovazione, il tutto racchiuso in un simbolo: la stella a tre punte.