Mercedes-Benz Lease Italia conquista il Premio Industria Felix

L’Italia che compete’. Il riconoscimento, riservato alle realtà imprenditoriali con bilanci virtuosi, valorizza l’eccellenza delle aziende italiane in relazione ai principali parametri di bilancio.

Mercedes-Benz Lease Italia, che attraverso un recente rebranding ha raccolto il testimone di Mercedes-Benz Charterway, è stata riconosciuta tra le migliori imprese a conduzione femminile con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved.

Innovazione, performance e reputazione sono gli elementi che identificano Mercedes-Benz Lease Italia e si traducono oggi nel mercato del noleggio a lungo termine attraverso flessibilità, pay per use, digitalizzazione e servizi all inclusive. Un solido patrimonio di valori che ha contribuito, per il secondo anno consecutivo, a far scrivere il nome della captive del Gruppo Mercedes-Benz in Italia nell’albo d’oro dei vincitori del ‘Premio Industria Felix – L’Italia che compete’. Mercedes-Benz Lease Italia è stata, infatti, premiata ‘tra le migliori imprese a conduzione femminile con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved’.

“È stato un anno caratterizzato da grandi cambiamenti, a partire dal rebranding della nostra azienda, non un semplice cambio di nome, ma una vera e propria spinta verso il futuro”, ha dichiarato Valentina Pedrazzoli, CEO di Mercedes-Benz Charterway. “Questo riconoscimento premia un grande lavoro di squadra, orientato a soluzioni commerciali sempre più complete, flessibili, innovative e tailor made. Un impegno forte che ci permette oggi rispondere in modo efficace e veloce alle mutevoli esigenze di mobilità dei nostri clienti, ma soprattutto di essere protagonisti della più grande rivoluzione nella storia della mobilità, sfruttando tutte le opportunità che il mercato ci potrà offrire.”

Il Premio Industria Felix – L’Italia che compete viene assegnato da un Comitato Scientifico, composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo, tramite l’assegnazione delle ‘Alte Onorificenze di Bilancio’, riservate alle aziende con sede legale in Italia con le migliori performance gestionali e con un indicatore di affidabilità finanziaria di solvibilità o sicurezza.

Le ‘Alte Onorificenze di Bilancio’ sono assegnate per ogni provincia e per regione alle aziende affidabili a livello finanziario e in crescita (scelte discrezionalmente da Cerved su dati oggettivi), imprese femminili e under 40, a vocazione internazionale, Piccole, Medie e Grandi e alle imprese per Settore a livello regionale.