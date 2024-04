Mercedes-Benz, Nuovo G 580 EQ la svolta elettrica nel fuoristrada

Il lancio della Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ segna un momento storico per la leggendaria Classe G, introducendo per la prima volta una versione completamente elettrica.

Questo modello rappresenta una fusione perfetta tra tradizione e innovazione, mantenendo l'iconica silhouette spigolosa della Classe G e adattandola alle esigenze moderne con un sistema di trazione elettrico avanzato.

Prestazioni elettriche rivoluzionarie

Dotata di un'impressionante batteria agli ioni di litio da 116 kWh, la G 580 EQ offre un'autonomia di fino a 473 chilometri (WLTP), ponendo il nuovo modello all'avanguardia nell'autonomia elettrica fuoristrada. I quattro motori elettrici, gestiti individualmente e posizionati vicino alle ruote, erogano una potenza totale di 432 kW, permettendo al veicolo di superare pendenze fino al 100% e guadi profondi fino a 850 millimetri.

Tecnologie innovativa per un'esperienza Off-Road senza precedenti

L'esperienza fuoristrada è ulteriormente migliorata grazie a funzioni come la G-TURN, che consente di girare il veicolo quasi sul posto, e la G-STEERING, che riduce significativamente il raggio di sterzata in condizioni off-road. Il sistema di cruise control per fuoristrada mantiene una propulsione ottimale, permettendo al conducente di concentrarsi sul percorso.

Design e personalizzazione

La nuova Classe G elettrica mantiene l'aspetto robusto e distintivo, ora arricchito da elementi come la griglia del radiatore a pannelli neri e dettagli aerodinamici ottimizzati per migliorare l'efficienza. Gli interni offrono il massimo del lusso e della tecnologia, con il sistema di infotainment MBUX, il volante in pelle nappa e l'illuminazione ambientale. Opzioni come il "cofano trasparente" elevano ulteriormente l'esperienza di guida.

Pacchetti e prezzi

Al lancio, il modello base della G 580 EQ è disponibile in Germania a partire da 142.621,50 euro, mentre l'EDITION ONE, con caratteristiche e design esclusivi, parte da 192.524,15 euro. Questi prezzi riflettono l'alta qualità e le prestazioni avanzate offerte dal veicolo.

La Mercedes-Benz G 580 EQ non solo stabilisce nuovi standard per il fuoristrada elettrico ma promette anche di portare l'esperienza off-road in un'era completamente nuova, combinando senza sforzo il lusso, la sostenibilità e le prestazioni straordinarie.