Mercedes-Benz porta ChatGPT sui veicoli MBUX per i clienti statunitensi

Mercedes-Benz sta espandendo ulteriormente l'uso dell'intelligenza artificiale e la sta integrando nel controllo vocale dei suoi veicoli.

Con l'aggiunta di ChatGPT, il controllo vocale tramite assistente vocale MBUX Hey Mercedes diventerà ancora più efficace. Un programma beta opzionale ha avuto inizio il 16 giugno, 2023 negli Stati Uniti per oltre 900.000 veicoli dotati del sistema di infotainment MBUX.

I clienti potranno partecipare tramite l'app Mercedes me o direttamente dal veicolo utilizzando il comando vocale ‘Hey Mercedes, voglio partecipare al programma beta’2. Il lancio del programma beta avviene over the air. Mercedes-Benz sta integrando ChatGPT attraverso Azure OpenAI Service, sfruttando le capacità di livello enterprise del cloud e dell'AI di Microsoft.