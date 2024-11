Mercedes-Benz punta al risparmio: un piano miliardario per fronteggiare la crisi

Il gruppo Mercedes-Benz ha annunciato un ambizioso piano di austerità per affrontare le difficoltà economiche che stanno colpendo il settore automobilistico.

La debolezza del mercato cinese e il conseguente crollo degli utili hanno spinto la casa automobilistica tedesca a intraprendere un percorso di riduzione dei costi di diversi miliardi di euro all’anno.

Una situazione economica globale complessa

La decisione arriva in un contesto di grande volatilità economica. Solo nel terzo trimestre del 2024, Mercedes ha registrato un calo degli utili del 54% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un fatturato sceso a 34,5 miliardi di euro, il 6,7% in meno rispetto al 2023. Una performance finanziaria che ha deluso le aspettative del gruppo, spingendo il CFO Harald Wilhelm a dichiarare al quotidiano tedesco Handelsblatt che ogni area operativa sarà sottoposta a una revisione approfondita per migliorare l’efficienza.

Il peso del mercato cinese

Il rallentamento della domanda in Cina, mercato chiave per i modelli di lusso Mercedes, è al centro delle difficoltà del gruppo. I veicoli di fascia alta, che in passato hanno garantito record di vendite e margini elevati, non stanno performando come previsto. Nonostante ciò, il CEO Ola Källenius continua a puntare sui modelli premium come elemento centrale della strategia aziendale.

La strategia di risparmio: obiettivi e priorità

Una portavoce del gruppo ha confermato che i risparmi riguarderanno principalmente i costi fissi, senza però specificare quali aree saranno interessate. Tuttavia, Mercedes ha ribadito che in Germania la sicurezza del lavoro rimarrà una priorità, grazie all'accordo interno "Zusi 2030", che esclude licenziamenti legati all'attività fino al 2029.

Il futuro di Mercedes-Benz

Con il nuovo piano, Mercedes-Benz si prepara a fronteggiare un periodo di sfide globali, cercando di mantenere la propria posizione di leadership nel segmento delle auto di lusso. La strada scelta, però, richiede un equilibrio tra efficienza e investimenti mirati, per garantire un futuro stabile senza sacrificare l’innovazione e la fiducia dei propri dipendenti e partner commerciali.