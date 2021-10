Mercedes-Benz Sprinter: tecnologia di guida completamente rinnovata

Nuovo motore, nuova trasmissione, nuovo sistema di trazione integrale: grazie ad un aggiornamento tecnologico completo, Mercedes-Benz consente allo Sprinter, icona del Marchio nel segmento dei Large Van, di offrire il maggior comfort di guida di sempre su ogni terreno.

Cuore dell'aggiornamento è il motore Diesel 2.0 OM 654 ad elevata potenza ed efficienza, già utilizzato per le autovetture del marchio. Il propulsore a quattro cilindri è disponibile per l'ordine in ben quattro classi di potenza. Dalla gamma di autovetture del marchio con la stella lo Sprinter riprende anche il pratico cambio automatico 9G-TRONIC in tutte le sue varianti, integrando il cambio manuale a 6 marce. La terza novità tecnica, è una nuova trazione integrale con sistema Torque-on-demand sullo Sprinter 4×4, che sostituirà l'attuale sistema. Oltre a questi miglioramenti del comfort di guida, è disponibile anche un vantaggio in termini di ergonomia e sicurezza grazie al sistema di porte scorrevoli Speed Delivery Door.

Mentre il potente quattro cilindri Diesel OM 654 era finora disponibile solo per lo Sprinter in versione furgone e autotelaio a trazione posteriore, Mercedes-Benz offre oggi il propulsore come unico motore a combustione per tutte le versioni, inclusa la nuova variante a trazione integrale.Classificato secondo le norme sulle emissioni di gas di scarico Euro VI-E ed Euro 6d, l'OM 654 può essere ordinato – a seconda della variante di trazione e di carrozzeria selezionata – in ben quattro classi di potenza con 84 kW/114 CV, 110 kW/150 CV, 125 kW/170 CV e 140 kW/190 CV.

Il quattro cilindri derivato dal settore autovetture di Mercedes-Benz vanta un comfort acustico e vibrazionale ulteriormente migliorato rispetto al suo predecessore. Oltre alle caratteristiche di marcia più fluide e alla maggiore potenza di trazione, questo si traduce in una piacevole silenziosità all'interno del veicolo e nella riduzione dei rumori fastidiosi. La combinazione di alloggiamento in alluminio e pistoni in acciaio, il processo di combustione con camera di combustione a gradini, il rivestimento delle superfici di scorrimento dei cilindri NANOSLIDE ® per ridurre l'attrito all'interno del motore, insieme al ricircolo dinamico dei gas di scarico a più vie e al post-trattamento dei gas di scarico all'interno del motore, consente di ridurre anche i consumi e le emissioni. Essendo posizionato vicino al motore, il post-trattamento dei gas di scarico opera con una ridotta perdita di calore e in condizioni di funzionamento vantaggiose.

Dall'attuale gamma di autovetture Mercedes-Benz riprende anche la combinazione del modernissimo motore Diesel da 2 litri dello Sprinter con il comodo cambio automatico 9G-TRONIC. Quest’ultimo sostituisce il precedente 7G-TRONIC PLUS. Insieme alle spiccate caratteristiche di overdrive, le sue nove marce mantengono bassi i regimi del motore in quasi tutte le situazioni di guida, con un notevole risparmio nei consumi di carburante e vibrazioni e rumorosità ulteriormente ridotte. Gli elementi idraulici ottimizzati consentono inoltre cambi di marcia rapidi e appena percettibili, praticamente senza interruzione della potenza di trazione. Il sistema ‘Drive Select’ e i paddle al volante consentono al conducente di intervenire manualmente per cambiare marcia. Un ulteriore punto a favore: nonostante due marce aggiuntive, il cambio automatico 9G-TRONIC richiede lo stesso spazio di installazione ridotto del suo predecessore 7G-TRONIC PLUS.

E’ possibile ordinare lo Sprinter non soltanto con trazione anteriore e posteriore, ma anche con trazione integrale con un sistema completamente rinnovato, anch'esso parzialmente derivato dall'attuale sistema modulare Mercedes-Benz Cars. A differenza del precedente sistema inseribile, che in modalità 4×4 erogava il 35% della coppia all’asse anteriore e il 65% all’asse posteriore, la nuova trazione può distribuire le coppie motrici in modo completamente variabile tra i due assi a seconda della situazione e senza alcun input da parte del conducente (Torque-on-demand). La distribuzione della coppia completamente variabile è assicurata da una frizione a dischi multipli a controllo elettronico, integrata nel ripartitore di coppia. Se la frizione a dischi multipli viene disinnestata durante il normale funzionamento di guida, la trazione del veicolo è prerogativa unicamente dell'asse posteriore. Con la frizione innestata, entra in gioco l'asse anteriore. Il risultato? Una trazione elevata e una maneggevolezza straordinaria. Un ulteriore vantaggio rispetto alla precedente trazione integrale inseribile: oltre al maggiore comfort grazie alla distribuzione automatica della coppia, il nuovo sistema funziona in modo molto più silenzioso.

Non appena la situazione di guida lo richiede, la coppia motrice viene trasmessa all'asse anteriore. Se questo non è più necessario, ad esempio in caso di frenate potenti con intervento dell’ABS, la trasmissione anteriore viene disattivata e la coppia viene ridotta a zero. In caso di rischio di sottosterzo o sovrasterzo sotto carico, la coppia viene prima distribuita in modo che il veicolo si stabilizzi nuovamente. Solo se queste misure non contribuiscono a risolvere la situazione intervengono i sistemi di controllo ESP o 4ETS adattati al sistema 4×4.

Il nuovo Sprinter 4x4 è disponibile di serie in combinazione con il motore da 140 kW/190 CV OM 654 e il cambio automatico 9G-Tronic, fino a una classe di peso di 5,5 tonnellate.

Oltre ai vantaggi nel comfort di guida, a partire da questo mese lo Sprinter offrirà anche un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia e sicurezza, grazie all'innovativo sistema di porte scorrevoli "Speed Delivery Door" che sarà disponibile franco fabbrica. Si tratta di una doppia porta basculante automatica sul lato passeggero, comandata da sensori, che sostituisce, a richiesta, la porta scorrevole laterale del vano di carico.

Una fotocellula rileva il conducente non appena entra nel vano di carico dal posto di guida e la porta di consegna rapida viene quindi sbloccata e aperta automaticamente. Ciò consente di risparmiare tempo e alleggerire il lavoro dei conducenti, che possono scendere dal veicolo con i pacchi in mano senza dover toccare altro, mentre la porta si chiude automaticamente dietro di loro. Non è quindi necessario appoggiare la merce e poi riprenderla in mano, come nel caso delle porte scorrevoli convenzionali. Il blocco automatico potrà essere ordinato come opzione aggiuntiva.

Un ulteriore vantaggio per una maggiore sicurezza: la Speed Delivery Door è trasparente dall'interno, per cui i conducenti possono vedere il marciapiede prima di scendere, riducendo significativamente il rischio di collisione con i passanti, in particolare i ciclisti.