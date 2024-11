Mercedes-Benz Vans Piero Rodinis nominato nuovo responsabile Marketing in Italia

Cambio al vertice in Mercedes-Benz Vans Italia: Piero Rodinis, 48 anni, è stato nominato nuovo responsabile Marketing, subentrando ad Andrea Verdolotti, che assumerà il ruolo di Retailization & Transformation Manager.

Rodinis riporterà direttamente a Dario Albano, Head of Vans di Mercedes-Benz Italia, e avrà il compito di guidare il marketing in una fase cruciale per il brand, caratterizzata da innovazione e trasformazione.

Un percorso professionale solido e variegato

Con una laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari, Rodinis ha maturato un’esperienza diversificata nel campo della logistica e della gestione aziendale, lavorando in aziende di rilievo come TNT Global Express e il Comitato Organizzatore Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

La sua carriera in Mercedes-Benz Italia inizia nel 2007 come Warehouse Operations Manager presso il Centro Logistico di Capena. Dal 2016, si unisce al team Customer Service, assumendo prima il ruolo di Marketing & Market Development Manager e poi quello di responsabile del Customer Care. Più recentemente, ha lavorato come Project Manager in un progetto di riorganizzazione aziendale, contribuendo al passaggio verso il nuovo modello distributivo.

Dario Albano, Head of Vans di Mercedes-Benz Italia, ha accolto la nomina con entusiasmo: “Sono felice di dare il benvenuto a Piero a bordo del nostro team, in una fase di profonde rivoluzioni. Sono tante le sfide che ci attendono nei prossimi mesi, dal nuovo modello distributivo alla nuova piattaforma VAN.EA, realizzata su misura per la mobilità full electric del mondo Vans. Sono certo che Piero potrà dare un importante contributo per cogliere queste sfide e trasformarle in opportunità, per noi, per i nostri clienti e per i nostri partner.”

Albano ha inoltre ringraziato Andrea Verdolotti per il lavoro svolto negli anni precedenti e gli ha augurato il meglio per il suo nuovo incarico.

Prospettive per il futuro

Il nuovo responsabile marketing si troverà a guidare Mercedes-Benz Vans Italia in un momento di profondi cambiamenti, tra cui l’implementazione della piattaforma VAN.EA, pensata per la mobilità full electric, e il consolidamento del nuovo modello distributivo. Questi sviluppi saranno centrali per rafforzare la posizione del marchio nel settore dei veicoli commerciali elettrici e affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Con questa nomina, Mercedes-Benz Vans Italia ribadisce il proprio impegno nel combinare competenze consolidate con una visione innovativa per affrontare il futuro della mobilità.