Mercedes-Benz: verso la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2039

In occasione della sua terza conferenza annuale ESG, Mercedes-Benz ha delineato la propria strategia di sostenibilità, ribadendo l'impegno verso obiettivi ambiziosi e misurabili.

L'azienda mira a una riduzione dell'80% delle emissioni di CO2 entro la fine del decennio, con l'obiettivo di operare tutti i suoi impianti produttivi globali al 100% con energie rinnovabili entro il 2039. Questo impegno si estende oltre i confini della produzione di veicoli, abbracciando l'intera catena del valore, dalla riduzione delle emissioni legate ai materiali come acciaio e alluminio, fino all'adozione di pratiche di circolarità e all'avanzamento nell'uso delle energie rinnovabili.

Al centro della strategia di Mercedes-Benz vi è l'espansione globale del portafoglio di autovetture elettriche, con l'intento di raggiungere una quota di xEV (veicoli elettrici e ibridi) fino al 50% nella nuova flotta di veicoli nella seconda metà di questo decennio. Questo non solo dimostra l'impegno dell'azienda nel ridurre l'impronta di carbonio dei suoi prodotti ma anche nella promozione di un futuro più sostenibile.

L'attenzione ai diritti umani e la valutazione delle materie prime critiche procedono in anticipo rispetto al previsto, con iniziative che pongono le persone al centro di una transizione equa. Il Sustainable People Plan e varie misure volte a rafforzare i diritti umani attraverso l'azienda e la sua catena del valore evidenziano l'approccio olistico alla sostenibilità adottato da Mercedes-Benz.

Con l'istituzione di un ruolo di coordinamento per la sostenibilità nel Consiglio di amministrazione nel 2023, Mercedes-Benz ha sottolineato l'importanza di un approccio sistematico e coerente alla gestione della sostenibilità. "Mercedes-Benz è sempre stata guidata dalla fiducia nel domani," ha dichiarato Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Group AG. "Questo spirito pionieristico è essenziale per il nostro ruolo nella protezione del clima e per rendere la nostra attività ancora più sostenibile in tutti gli aspetti."

L'ambizione di Mercedes-Benz di raggiungere la neutralità netta delle emissioni di carbonio entro il 2039 è un chiaro segnale del suo impegno a lungo termine verso la sostenibilità e la creazione di valore basata sui principi ESG.