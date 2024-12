Mercedes CLA e Kimi Antonelli: energia e innovazione per il 2025

Due delle novità più attese di Mercedes-Benz per il 2025 si preparano al debutto: il talento italiano Kimi Antonelli, destinato a diventare pilota ufficiale di Formula 1®,

e la nuova CLA, l’auto simbolo di efficienza e sostenibilità. Prima del loro lancio ufficiale, i due protagonisti si incontrano in un suggestivo video dal sapore natalizio intitolato "Charging up for 2025".

Nella clip, Kimi affronta un viaggio mozzafiato tra le vette innevate delle Alpi europee, al volante di una versione camuffata della CLA. La livrea rossa illuminata dell’auto e le sue prestazioni sorprendenti nell’efficienza del recupero energetico fanno da sfondo a una discesa epica, che culmina con un finale simbolico: l’energia accumulata dalla CLA riesce ad alimentare le luci di un albero di Natale.

Girato su un percorso chiuso con un pilota esperto alla guida, il video mette in luce una delle innovazioni chiave della nuova CLA: la capacità di effettuare quasi tutte le frenate sfruttando il sistema di recupero dell’energia cinetica. Questo avanzato processo permette di ricaricare la batteria e migliorare l’autonomia, segnando un nuovo traguardo in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

Kimi Antonelli, che correrà in Formula 1® al fianco di George Russell nel 2025, rappresenta il futuro della scuderia Mercedes-AMG Petronas, così come la CLA simboleggia l’impegno della casa tedesca verso un futuro più efficiente e tecnologicamente all’avanguardia.