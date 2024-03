Mercedes Classe G 2024: rivoluzione elettrificata

La leggendaria Mercedes-Benz Classe G entra nell'era dell'elettrificazione con una rinnovata gamma di modelli che promette di elevare l'esperienza di guida off-road al massimo livello.

Conosciuta come l'icona dei fuoristrada di lusso dal 1979, la Classe G del 2024 si riconferma come il punto di riferimento per gli appassionati di avventura e lusso, mantenendo inalterato il suo inconfondibile design esterno ma rivoluzionando completamente le prestazioni e l'esperienza a bordo.

La nuova Classe G introduce per la prima volta nella sua storia una gamma di motorizzazioni completamente elettrificate, dal modello ad alte prestazioni di Mercedes-AMG alla G 450 d e G 500, tutti equipaggiati con la tecnologia mild hybrid a 48 volt. Questo salto tecnologico garantisce non solo prestazioni superiori ma anche un'efficienza e una riduzione dei consumi mai visti prima in questa categoria. La promessa di una variante totalmente elettrica completa l'ambizioso piano di elettrificazione, ponendo la Classe G all'avanguardia dell'innovazione automobilistica.

Avventura e lusso si fondono con la tecnologia

La Classe G 2024 non delude le aspettative in termini di capacità off-road, grazie all'introduzione del nuovo COCKPIT OFFROAD. Questo sistema fornisce al conducente una panoramica completa dei dati rilevanti per la guida in fuoristrada, da visualizzare sia nel display del guidatore che in quello dell'infotainment. Con una capacità di pendenza del 100%, altezza libera dal suolo di 241 mm e la possibilità di affrontare guadi profondi fino a 70 cm, la Classe G è pronta ad affrontare ogni sfida, mantenendo un comfort e una sicurezza impareggiabili.

Un design iconico che evolve

Nonostante il design esterno rimanga fedele alle linee classiche che hanno reso la Classe G un'icona indiscussa, le novità non mancano. Dalle quattro lamelle orizzontali della griglia del radiatore ai paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, ogni dettaglio è stato curato per migliorare l'aerodinamica e il comfort acustico, senza tradire l'essenza originale del veicolo.

Lusso e funzionalità nell'Interior design

Gli interni della nuova Classe G rappresentano un perfetto equilibrio tra lusso e funzionalità. L'introduzione del sistema di infotainment MBUX porta la digitalizzazione a un nuovo livello, offrendo un'esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità avanzate. Opzioni come KEYLESS-GO, i portabicchieri a temperatura controllata, e il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori MBUX High-End, elevano ulteriormente il standard di comfort a bordo.

Personalizzazione senza limiti con MANUFAKTUR

La gamma MANUFAKTUR si arricchisce di nuove opzioni per la personalizzazione interna ed esterna, permettendo ai clienti di creare una Classe G su misura, in linea con il proprio stile personale e le proprie esigenze.

Con una storia di successo lunga 45 anni, la Classe G si rinnova mantenendo le sue radici ben salde nel passato ma con uno sguardo deciso verso un futuro di sostenibilità e innovazione tecnologica. La nuova Mercedes-Benz Classe G del 2024 è pronta a continuare a dominare il segmento dei fuoristrada di lusso, confermandosi ancora una volta come THE Geländ