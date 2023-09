Mercedes: debutta al Salone Nautico di Genova la Vision One-Eleven

Protagonista dello spazio espositivo della Casa di Stoccarda sarà l’affascinante Vision One-Eleven, l’interpretazione futurista della leggendaria la C 111, icona del marchio negli anni Settanta.

Come il suo storico predecessore, la Vision One-Eleven combina, infatti, un design straordinario con la tecnologia di guida più innovativa, all’insegna della massima efficienza full electric. L’evento sotto la Lanterna sarà anche l’occasione per ammirare la G 4X42 e la GLS 600 Maybach, due nuovi modelli, massima espressione del top-end luxury della Stella. Inoltre, gli ospiti vip della manifestazione avranno a disposizione un esclusivo servizio ‘tender to’, da utilizzare negli spostamenti da e per il Salone.

Land, Sea, Air: la storia della Stella a tre punte ha da sempre uno stretto legame con questi tre elementi. In particolare, il rapporto con il mare e con la nautica risale addirittura al 1888, quando ha inizio la produzione in serie dei motoscafi Daimler. Il primo modello dell’esperienza cantieristica della Stella fu una piccola nave da crociera estiva, si chiamava ‘Marie’ ed era stata commissionata da Otto von Bismarck, cancelliere tedesco dal 1871 al 1890. Oggi si può ammirare la ‘Marie’ in una delle sale espositive del Mercedes-Benz Museum di Stoccarda.

Nel corso degli anni il legame con il mare, e con la nautica in generale, è stato ricorrente: dalla realizzazione dell’ARROW460-Granturismo, elegante yacht lungo 14 metri che, con le sue linee eleganti e scolpite dal vento, rappresenta un chiaro tributo alle leggendarie ‘Frecce d’Argento’, alle partnership tra Mercedes-AMG e marchi iconici dell’high performance sull’acqua come Cigarette Racing

“Il Salone Nautico di Genova è un’importante piattaforma esperienziale, molto affine con il nostro Marchio”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Questa partnership ci permette di creare un importante punto di contatto con clienti e appassionati, in un contesto che, come pochi altri, riesce a comunicare ed esprimere valori quali esclusività, prestazioni, sostenibilità e innovazione”

Mercedes-Benz Vision One-Eleven: l’interpretazione futurista di un'icona del marchio degli anni '70

La Vision One-Eleven combina un linguaggio formale altamente dinamico con un'innovativa tecnologia di propulsione completamente elettrica. La silhouette della supercar è caratterizzata da una sapiente esecuzione del caratteristico design Mercedes-Benz One-Bow, che è un segno inconfondibile dello stile del 21° secolo. Lo sviluppo di questo design sottolinea il posizionamento del marchio Mercedes-Benz, che è sinonimo di LUSSO ICONICO. Tra le sue caratteristiche tecniche spicca il motore a flusso assiale estremamente potente e altamente efficiente sviluppato dallo specialista di motori elettrici YASA. L'azienda britannica è una filiale al 100% di Mercedes-Benz AG dal luglio 2021. La Mercedes-Benz Vision One-Eleven si ispira alla tradizione dei leggendari veicoli sperimentali C 111 degli anni '60 e '70, utilizzati per testare i rivoluzionari motori Wankel e turbodiesel. Erano anche prototipi per testare le scocche a base di polimeri. Queste auto sportive a motore centrale estremamente (aero) dinamiche sono considerate icone del design della loro epoca, non da ultimo per le loro caratteristiche porte ad ali di gabbiano e per l'accattivante verniciatura arancione e nera.