Mercedes: EQA il test drive arriva sotto casa

Mercedes EQA, la nuova porta d’ingresso al mondo full electric della Stella, grazie ad un innovativo servizio di test drive on demand che permetterà di scegliere, oltre al giorno e l’orario, anche l’indirizzo da cui si desidera partire.

Un long test drive della durata di un’ora, che permetterà di scoprire la rivoluzione a zero emissioni firmata Mercedes-EQ, assistiti da un product expert per esplorare le caratteristiche della nuova EQA. Ad accompagnare il lancio di questo nuovo servizio, il divertente spot, ‘The Boss Experience’, che vede protagonisti l’attore romano Filippo Nigro e il presidente di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek negli inediti panni del product expert. Per prenotare il ‘test drive on demand’ della nuova EQA basta un click: test drive on demand

La sinergia tra esperienza fisica e digitale rappresenta un elemento fondamentale della Best Customer Experience 4.0, che permette di instaurare con i clienti un rapporto senza soluzione di continuità, con un elevato livello di fidelizzazione. Nell’ambito di questa strategia, Mercedes-Benz Italia, in occasione del debutto della nuova EQA, lancia il primo servizio di ‘test drive on demand’.

“I nostri clienti sono i nostri primi fan e per questo dobbiamo offrirgli esperienze che siano all’altezza delle aspettative riposte verso il nostro marchio”, ha dichiarato Ugo Aiena, Direttore Marketing di Mercedes-Benz Italia. “Questo innovativo servizio è l’esempio più efficace di come gli strumenti digitali, integrati con l’esperienza fisica rappresentino il futuro del nostro modello di business. La chiave per intercettare un pubblico giovane e rafforzare la loyalty dei nostri clienti più tradizionali, assicurando allo stesso tempo, innovativi e dinamici strumenti di fidelizzazione e conquista per la nostra rete di vendita.”

Per prenotare un test drive è sufficiente entrare nella landing page dedicata: test drive on demand, guardare la clip realizzata per lanciare l’iniziativa, scegliere il dealer, registrarsi al form ed attendere di essere ricontattati. Il giorno dell’appuntamento un product expert porterà la vettura nel luogo desiderato, offrendo un’esperienza di test drive a tutto tondo: un’ora per esplorare tutte le features della nuova EQA: dalle specifiche di prodotto alle modalità di ricarica ed i servizi ‘over the air’ che ruotano intorno alla nuova Stella full electric del marchio Mercedes-EQ.

Il lancio del programma ‘test drive on demand’ sarà accompagnato dalla divertente campagna digital, ‘The Boss Experience’, che vede protagonisti due ‘star’ d’eccezione: l’attore romano Filippo Nigro e il Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia Radek Jelinek, negli inediti panni del product expert, una figura che, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo di crescente importanza all’interno della rete dealer della Stella.