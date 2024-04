Mercedes EQS 2024: L'innovazione si veste di eleganza e comfort

Mercedes-Benz continua a spingere i confini dell'innovazione nel settore automobilistico con l'introduzione della sua ammiraglia elettrica aggiornata, l'EQS 2024.

Questo modello, già noto per le sue prestazioni eccezionali e la sua efficienza energetica, riceve ora una serie di miglioramenti che promettono di elevare ulteriormente l'esperienza di guida e il comfort dei suoi passeggeri.

Uno dei cambiamenti più significativi per il 2024 è l'incremento dell'autonomia dell'EQS 450 4MATIC, che ora raggiunge i 799 chilometri con una singola carica, grazie all'aumento della capacità della batteria da 108,4 a 118 kWh. Questo non solo stabilisce un nuovo standard per le berline elettriche di lusso ma risponde anche all'esigenza crescente di veicoli elettrici con lunghe percorrenze.

Esteticamente, l'EQS introduce un nuovo design del radiatore che include applicazioni cromate e una stella Mercedes verticale, simboli che fondono modernità e tradizione. Questo nuovo look si sposa perfettamente con l'edizione speciale MANUFAKTUR Selection, che offre finiture esclusive come la vernice nera ossidiana metallica e interni in pelle Nappa bianco intenso.

Per quanto riguarda il comfort, l'EQS si distingue ulteriormente con il pacchetto Rear Comfort Package Plus. Questo pacchetto include sedili executive con funzioni avanzate come il riscaldamento del sedile e del collo, oltre a un nuovo poggiapiedi inclinato che trasforma ogni viaggio in un'esperienza di relax puro.

Anche la funzionalità non viene trascurata: l'aumento della capacità di traino a 1.700 kg per le versioni 4MATIC permette agli utenti di godere di maggiore versatilità, ideale per chi non vuole rinunciare a stile e potenza, anche in situazioni di carico pesante.

Infine, la tecnologia avanzata si riflette nelle nuove funzioni di assistenza alla guida, come l'Automatic Lane Change, che rende i viaggi su autostrada più sicuri e rilassanti, dimostrando che l'EQS non è solo una questione di estetica, ma anche di sostanza.

Con questi aggiornamenti, la Mercedes EQS 2024 si conferma come una pietra miliare nel mondo delle auto elettriche di lusso, combinando senza sforzo innovazione, stile e comfort supremo