Mercedes Italia protagonista al primo  Career Day dell'Università La Sapienza

Lunedì 26 e martedì 27 settembre, Mercedes-Benz Italia incontra le promesse della Sapienza Università di Roma in occasione del primo Career Day ufficiale dell’ateneo capitolino.

L’opportunità per condividere con la comunità studentesca sfide, prospettive e aspettative con chi si prepara al mondo del lavoro.

“Nella nostra azienda è molto sentito il valore della corporate citizenship, che si traduce nel costruire, nei territori in cui siamo presenti, un’interazione sociale e culturale forte, che va ben oltre la vocazione commerciale”, ha dichiarato Daniela Paliotta HR Director di Mercedes-Benz Italia. “Il mondo accademico e quello imprenditoriale hanno bisogno l’uno dell’altro, domanda ed offerta devono necessariamente partire da un dialogo costante, che passi attraverso il confronto e la condivisione di esperienze. Solo così si può garantire, al termine del percorso accademico, una porta di accesso di valore al mondo del lavoro”.

Nel corso delle due giornate, il team HR di Mercedes-Benz Italia accoglierà gli ospiti del Career Day all’interno del proprio stand, mentre martedì 27 settembre alle 9:30, nell’aula Calasso, sarà l’occasione per un deep-dive nell’universo della Casa della Stella, attraverso le testimonianze dirette di chi ne vive ogni giorno sfide e valori. L’evento presso l’Ateneo della Sapienza inaugura, inoltre, un nuovo programma di mentoring. I primi dieci studenti che, a partire da oggi, invieranno la propria richiesta all’indirizzo placement@uniroma1.it, indicando nell’oggetto della mail “programma mentoring Mercedes”, avranno la possibilità valorizzare le proprie capacità attraverso un incontro individuale nella sede di Mercedes-Benz Italia. Una consulenza personalizzata su come preparare un colloquio efficace, creare la self awareness, individuare le soft skill del lavoro, fino alla costruzione del personal branding.