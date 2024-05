Mercedes lancia la nuova Digital Edition per Classe A, B, GLA ed EQA

Mercedes-Benz Italia ha recentemente svelato la serie speciale Digital Edition, disponibile per i modelli Classe A, Classe B, GLA ed EQA.

Questa nuova edizione limitata si distingue per l'introduzione del Connect Package, che include 41 Digital Extras, rendendo l'esperienza di guida eccezionalmente tecnologica e digitale, con un vantaggio economico per il cliente che supera il 70% rispetto al costo standard degli equipaggiamenti.

La Digital Edition non è solo un'offerta tecnologica ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'accessibilità delle funzioni digitali, che da ora saranno standard per tre anni su tutti i modelli. Questi includono l'assistenza avanzata alla guida, l'integrazione smartphone, il pacchetto di parcheggio con telecamera a 360 gradi e il pacchetto GUARD 360°. La verniciatura metallizzata completa l'offerta, arricchendo ulteriormente l'estetica dei veicoli.

Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia, ha evidenziato come la Digital Edition sia una risposta alle crescenti aspettative dei clienti che cercano una fusione tra esperienze digitali e fisiche, particolarmente quando sono al volante. "I nostri clienti richiedono un comfort digitale continuativo, una richiesta che diventa sempre più una norma nel settore automobilistico," ha affermato Ardillo. Secondo un sondaggio interno, l'80% dei clienti Mercedes considera i servizi digitali fondamentali per un'esperienza di guida ottimale, una tendenza che si riflette chiaramente anche nei dati di vendita.

Il lancio della Digital Edition coincide con l'introduzione dell'MB.OS, il nuovo sistema operativo proprietario di Mercedes, previsto per debuttare sulla nuova CLA. Questo sistema operativo si preannuncia come una piattaforma che potenzierà ulteriormente l'offerta e la diffusione dei servizi digitali a bordo.

Mercedes-Benz si sta preparando a espandere la sua presenza digitale attraverso il Mercedes me Store, dove il Mercedes-Benz Connect Package sarà disponibile ad un costo mensile di 14,90 euro, o in formula annuale a 149 euro. Questo pacchetto unisce e sostituisce molti dei pacchetti digitali precedenti, consolidando l'offerta in un unico, conveniente abbonamento.

Inoltre, il Mercedes me Store e l'ecosistema Mercedes me continuano a espandersi globalmente, con l'obiettivo di raggiungere 69 mercati e oltre 16 milioni di auto connesse entro il 2025, dimostrando l'impegno di Mercedes nel rimanere all'avanguardia nel campo dei servizi digitali automobilistici.