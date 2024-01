Mercedes presenta al Ces la sua tecnologia di classe

Al CES di Las Vegas, Mercedes-Benz presenta un'entusiasmante gamma di innovazioni digitali.

Al centro c'è il nuovo assistente virtuale MBUX che utilizza l'intelligenza artificiale generativa e una grafica 3D avanzata. Questo rende le interazioni più naturali, intuitive e personalizzate. Il CES di quest'anno è anche lo scenario per l'anteprima nordamericana del Concept CLA Class, che si basa sulla futura Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Tra le altre novità, una nuova esperienza musicale in auto chiamata MBUX SOUND DRIVE, sviluppata da Mercedes-AMG in collaborazione con l'imprenditore americano will.i.am. Inoltre, Mercedes-Benz sta elevando il livello di narrazione audio in auto grazie alla collaborazione con Audible e Amazon Music. Allo stand numero 4941 debutta anche un prototipo camuffato della nuova Classe G completamente elettrica. "Con il nostro MB.OS, le collaborazioni di livello mondiale e gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale generativa, stiamo trasformando il rapporto che i nostri clienti hanno con la loro Mercedes-Benz.