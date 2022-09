Mercedes e Rivian accordo per la produzione congiunta di veicoli elettrici

Mercedes Benz Vans e Rivian hanno annunciato oggi la firma di un memorandum d'intesa per avviare una partnership strategica.

Mercedes Benz Vans e Rivian intendono costituire una nuova società di produzione in joint venture con lo scopo di investire e gestire uno stabilimento in Europa per la produzione di grandi veicoli elettrici. L'obiettivo è costruire un nuovissimo impianto di produzione esclusivamente elettrico sfruttando un sito Mercedes Benz esistente nell'Europa centro-orientale.

Le aziende prevedono progetti di veicoli prodotti su linee di assemblaggio comuni. Mireranno a produrre due grandi veicoli, uno basato su VAN.EA (MB Vans Electric Architecture), la piattaforma esclusivamente elettrica di Mercedes Benz Vans, e l'altro basato sul veicolo elettrico di seconda generazione, Rivian Light Van (RLV). Saranno inoltre esaminate ulteriori opzioni per maggiori sinergie dalla joint venture.

La joint venture rispecchia gli obiettivi comuni di Mercedes Benz Vans e Rivian: entrambe le società hanno in programma di scalare rapidamente la produzione di veicoli elettrici per aiutare il mondo ad utilizzare trasporti più sostenibili. Lavorando insieme, saranno in grado di sfruttare le sinergie operative e aumentare sostanzialmente l'efficienza dei costi per contribuire a rendere i veicoli più convenienti per i clienti commerciali.

RJ Scaring, Amministratore Delegato di Rivian: “Rivian è stato creato per incoraggiare il mondo ad abbandonare il consumo di combustibili fossili creando prodotti e servizi interessanti. Siamo lieti di collaborare con Mercedes Benz su questo progetto. Mercedes Benz è una delle aziende automobilistiche più conosciute e rispettate al mondo e crediamo che insieme produrremo veicoli elettrici davvero straordinari che andranno a beneficio non solo dei nostri clienti, ma dell’intero pianeta”.

Mathias Geisen, Responsabile Mercedes-Benz Vans: “In qualità di pioniere nel campo del trasporto locale senza emissioni, Mercedes Benz Vans ha acquisito una vasta esperienza nella produzione e nel lancio di eVan dal 2010. Ora stiamo accelerando la trasformazione verso un portafoglio di prodotti completamente elettrici. Dal 2025 in poi, tutti i veicoli basati sulla nostra nuova architettura VAN.EA saranno esclusivamente elettrici. Sono lieto che, come parte di questa trasformazione, stiamo ora unendo le forze con Rivian, un partner altamente dinamico e stimolante con una forte posizione tecnologica. Condividiamo investimenti e tecnologia perché condividiamo anche la stessa ambizione strategica: accelerare l'elettrificazione del mercato dei veicoli con prodotti sostenibili e di qualità superiore per i nostri clienti".