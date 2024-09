Mercedes svela il futuro della mobilità al Salone Nautico di Genova 2024

Mercedes-Benz Italia rinnova la sua presenza al Salone Nautico di Genova, uno degli eventi più prestigiosi a livello internazionale dedicati alla nautica, confermando la sua vocazione per l’eccellenza e l’innovazione.

Dal 19 al 24 settembre 2024, i visitatori potranno ammirare due anteprime italiane che incarnano la perfetta sintesi tra performance, design e sostenibilità: il concept Mercedes-AMG PureSpeed e la nuova Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, la prima Classe G completamente elettrica.

All’interno dell’area espositiva Mercedes-Benz, concepita come un esclusivo yacht club, gli appassionati potranno scoprire in anteprima il Concept Mercedes-AMG PureSpeed. Questa vettura, con il suo design estremo e senza compromessi, rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti del marchio tedesco nel segmento delle hypercar. Ispirata alle leggendarie auto da corsa del passato, la PureSpeed è una due posti completamente aperta, priva di tetto e parabrezza, che unisce estetica da racing car e prestazioni dinamiche senza pari. Prodotta in soli 250 esemplari, questa concept car è destinata a diventare un oggetto del desiderio per i collezionisti più fedeli di Mercedes-Benz.

Accanto a questa icona di sportività, Mercedes-Benz presenta la G 580 con tecnologia EQ, la prima variante elettrica della celebre Classe G. Simbolo della fusione perfetta tra tradizione e innovazione, la Classe G 580 mantiene la silhouette spigolosa e gli elementi iconici del modello originale, ma con un’anima completamente elettrica. Dotata di una batteria da 116 kWh e quattro motori elettrici capaci di erogare una potenza complessiva di 432 kW, la G 580 offre un’autonomia fino a 473 chilometri (secondo il ciclo WLTP) e prestazioni off-road senza compromessi, confermando la sua supremazia anche sui terreni più difficili.

Ma l’eccellenza di Mercedes-Benz al Salone Nautico di Genova non si ferma qui. I visitatori potranno infatti ammirare anche la nuova EQS SUV Maybach, la massima espressione del lusso firmato Stella, insieme a una selezione dei modelli più recenti del brand, pronti a offrire un esclusivo servizio ‘tender to’ per gli ospiti VIP della manifestazione.

“La nostra partecipazione al Salone Nautico di Genova testimonia il forte legame tra Mercedes-Benz e il mondo della nautica, un settore con cui condividiamo valori fondamentali come eccellenza, performance, sostenibilità e innovazione,” ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Il nostro spazio espositivo si trasforma in un luogo d’incontro esclusivo, dove possiamo connetterci con clienti e appassionati, creando nuove opportunità di relazione e condivisione.”

La presenza di Mercedes-Benz al Salone Nautico di Genova 2024 non è solo un tributo all’innovazione automobilistica, ma rappresenta anche un omaggio alla storica relazione tra il brand e il mare. Sin dal 1888, con la produzione dei primi motoscafi Daimler, Mercedes-Benz ha mantenuto uno stretto legame con la nautica, culminato in progetti iconici come l’ARROW460-Granturismo e le collaborazioni con marchi di high performance sull’acqua come Cigarette Racing.

Con queste anteprime esclusive, Mercedes-Benz ribadisce il suo ruolo di leader nell’innovazione e nella sostenibilità, continuando a scrivere la storia del lusso e della mobilità nei tre elementi: terra, mare e aria.