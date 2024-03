Mercedes Vision EQXX: un viaggio record nel deserto

Durante il suo terzo test di efficienza a lunga distanza, il prototipo tecnologico Vision EQXX di Mercedes-Benz ha infranto i record precedenti, dimostrando che l'efficienza energetica può essere mantenuta anche nelle condizioni più avverse.

Attraversando più di 1.000 chilometri tra città trafficate e deserti aperti, il veicolo ha registrato un consumo di energia di soli 7,4 kWh per 100 km, equivalente a circa 0,9 litri per 100 km per un'auto a benzina, o 282 MPGe, sotto temperature che raggiungevano i 34 gradi Celsius.

Tecnologia avanzata contro le sfide del deserto

Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz Group AG, ha sottolineato l'importanza dei risultati ottenuti in termini di sviluppo futuro di tecnologie di efficienza energetica. I sistemi della Vision EQXX hanno operato senza problemi nonostante le sfide poste dal calore e dalla polvere del deserto. Questo traguardo è un ulteriore passo avanti verso la dimostrazione che la mobilità elettrica è pronta per conquistare i mercati globali.

Dal Centro Mercedes-Benz di Riyadh al brand center di Dubai

Il percorso ha avuto inizio al Mercedes-Benz Center di Riyadh, in Arabia Saudita, e si è concluso al Mercedes-Benz Brand Center di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio di 1.010 km è stato completato in 14 ore e 42 minuti, con la Vision EQXX che è arrivata a destinazione con ancora 309 km di autonomia residua, attraversando traffico cittadino e lunghe distese desertiche.

Gestione termica e tetto solare: innovazioni sotto il sole

La gestione termica avanzata e il tetto solare sono stati due elementi tecnologici chiave testati durante il viaggio. Il sistema di gestione termica on-demand ha mantenuto la trasmissione elettrica e l'abitacolo a temperature ottimali, mentre il tetto solare, equipaggiato con 117 celle solari, ha prodotto 1,8 kWh di energia, estendendo l'autonomia di circa 24 km. Queste innovazioni sottolineano il potenziale delle tecnologie solari per la mobilità elettrica.

Efficienza Energetica: un lavoro di squadra

L'efficienza energetica non dipende solo dalla tecnologia, ma anche dall'abilità di chi guida. Il team di guida ha sfruttato un assistente di efficienza intelligente che, basandosi su un'ampia gamma di dati, suggerisce in tempo reale lo stile di guida più efficiente, dimostrando come la sinergia tra uomo e macchina possa ottimizzare il consumo energetico.

Un Ambasciatore globale per la mobilità elettrica

La Vision EQXX, oltre due anni dopo la sua presentazione, continua a dimostrare il suo valore come pioniera della tecnologia elettrica, percorrendo distanze significative in condizioni di vita reale. Con un design elegante e un coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente basso, rappresenta un ambasciatore ideale per l'efficienza e il lusso nella mobilità elettrica, evidenziando l'importanza dell'efficienza energetica per l'elettrificazione globale.