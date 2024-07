MG celebra 100 anni di storia al Goodwood Festival of Speed

In occasione del Festival of Speed di Goodwood, MG ha celebrato il suo centenario con una straordinaria esibizione che ha combinato elementi storici e suggestioni futuristiche.

Il Duca di Richmond ha dato il via all'evento con una parata unica, guidando una delle iconiche MG C-Type da corsa con cui suo nonno partecipò al Brooklands Double 12 nel 1931.

La parata ha visto sfilare una straordinaria collezione di auto MG del passato e del presente, tra cui la nuova roadster MG Cyberster, la MGA Le Mans, la MGC GTS Sebring e la MG 6R4. Questo evento ha offerto uno sguardo completo sulla storia del marchio, dai modelli classici alle più recenti innovazioni.

Un momento culminante è stato la presentazione della MG Cyber GTS Concept, svelata in anteprima assoluta al Duca di Richmond da Jozef Kaban, Vicepresidente del Global Design Centre di MG. Questa vettura omaggia la leggendaria MGC GTS Sebring del 1968, famosa per aver raggiunto il miglior risultato di sempre per una MG alla 12 Ore di Sebring.

La MG Cyber GTS Concept rappresenta una visione futuristica per il marchio, combinando il design iconico con la tecnologia EV ad alte prestazioni. Progettata per evocare lo spirito della MGC GTS Sebring, questa concept car a trazione posteriore utilizza i più avanzati propulsori elettrici, dimostrando il continuo impegno di MG nel coniugare tradizione e innovazione.

Lo stand di MG ha anche esposto la futuristica EXE181, un'opera d'arte automobilistica ispirata alla MG EX181 originale. Questa vettura, soprannominata "Roaring Raindrop", ha battuto diversi record di velocità nel 1957 e nel 1959, dimostrando le incredibili capacità del motore MGA Twin Cam da 1,5 litri.

La EXE181 moderna mantiene le caratteristiche principali dell'originale, come l'asse centrale e il design compatto, ma le reinventa in chiave elettrica. Con un coefficiente di resistenza di 0,181, questa vettura esplora nuove frontiere nell'aerodinamica e nella tecnologia EV, rendendo omaggio al leggendario spirito avventuroso di MG.

Jozef Kaban ha descritto la EXE181 come un progetto volto a celebrare lo spirito pionieristico di MG, esplorando il futuro delle auto elettriche ad alte prestazioni. Il design della EXE181 è un tributo ai colori dominanti delle Bonneville Salt Flats, con il bianco delle saline e il blu del cielo che richiamano la vettura originale di Stirling Moss e Phil Hill.

I festeggiamenti si sono svolti anche di fronte alla Goodwood House, dove la scultura del Festival of Speed, realizzata da Gerry Judah, ha messo in mostra la Cyberster accanto alla leggendaria MGB. Lo spettacolo è stato completato da un sensazionale spettacolo di fuochi d'artificio, tipico del Festival of Speed.

MG ha dimostrato di saper onorare il proprio passato glorioso, mentre guarda con fiducia al futuro. Il centenario del marchio è stato un'occasione per riflettere sulle sue origini e sulle innovazioni che hanno caratterizzato la sua storia. La celebrazione a Goodwood ha offerto un'opportunità unica per vedere da vicino l'evoluzione di MG e apprezzare l'impegno del marchio nel continuare a innovare.