Microlino e Radio Deejay colorano le spiagge di Riccione

Fino al 26 agosto, Microlino colora le spiagge di Riccione, offrendo a tutti i presenti la possibilità di guidarla in test drive dedicati dell’iconico evento estivo di Radio Deejay.

Per tutto il mese le spiagge di Riccione ospiteranno famosissimi ospiti radiofonici e musicali, le coloratissime Microlino e divertenti attività sportive tra cui la Fit Mobility promossa da Koelliker, che si terrà in Piazzale Roma (qui il calendario delle attività).

Microlino è la microcar divertente, glamour e 100% elettrica: unica sul mercato, riconoscibile al primo sguardo, sta arricchendo ulteriormente la gamma di soluzioni sostenibili distribuite dal Gruppo Koelliker, sponsor dell’evento.

Microlino si troverà all’ingresso del villaggio di Radio Deejay, in Piazzale Roma, dove sarà possibile prenotare un test drive a bordo dell’iconica microcar e ricevere tantissimi gadget.

Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, totalmente sicura grazie alla sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, e dallo stile inconfondibile, Microlino è facile da parcheggiare grazie alla sua compattezza di soli 2.5 m di lunghezza massima, e in base al pacco batterie scelto, ha un’autonomia che arriva fino a 230 km.

Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione, rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo leader nell’importazione nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica, ed è prenotabile online su spazioamicrolino.it.