MINI presenta la Aceman SE Favoured: il futuro della mobilità elettrica

La nuova MINI Aceman SE in allestimento Favoured è pronta a ridefinire il segmento delle piccole auto premium.

Con trazione completamente elettrica, proporzioni da crossover progressivo e caratteristiche digitali all'avanguardia, questo veicolo porta una ventata di freschezza nel panorama automobilistico. La MINI Aceman SE offre un consumo di energia combinato di 14,7-14,0 kWh/100 km secondo il ciclo WLTP e zero emissioni di CO2, classificandosi nella categoria A. Con un’autonomia di 384-405 km, la MINI Aceman SE è perfettamente equipaggiata per viaggi oltre i confini urbani.

La MINI Aceman SE è dotata di un motore elettrico da 160 kW/218 CV, che eroga una coppia massima di 330 Nm. Questo permette al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,1 secondi. Il veicolo è alimentato da una batteria ad alto voltaggio con una capacità energetica di 54,2 kWh, che può essere ricaricata fino a 95 kW DC presso le stazioni di ricarica rapida. In meno di 30 minuti, è possibile aumentare la capacità della batteria dal 10% all'80%, garantendo una ricarica rapida ed efficiente.

La MINI Aceman SE presenta un design estremamente compatto con sbalzi molto corti, rendendola particolarmente agile nel traffico urbano. La carrozzeria presenta una divisione reinterpretata tra corpo, finestrini e tetto, con un passaggio a filo tra carrozzeria e superfici vetrate. Le maniglie delle porte integrate e piatte ottimizzano le proprietà aerodinamiche, contribuendo a una maggiore autonomia.

Il modello crossover è disponibile in quattro diversi allestimenti. L’allestimento Favoured, combinato con il colore specifico Rebel Red, offre un design distintivo. Il tetto e le calotte degli specchietti neri creano accenti contrastanti, mentre i contorni robusti e il portamento atletico conferiscono alla MINI Aceman una presenza sicura e imponente. I passaruota dalla forma inconfondibile, le barre sul tetto di serie, il gancio di traino ripiegabile e le ruote da 17 a 19 pollici dimostrano la versatilità e lo spirito d’avventura del veicolo.

Gli interni della MINI Aceman SE Favoured sono un connubio di design purista e comfort contemporaneo. Il display OLED ad alta risoluzione al centro della plancia, insieme alla caratteristica striscia di interruttori a levetta, offre un’interazione intuitiva e versatile per conducente e passeggero. Nell’allestimento Favoured, il tessuto color petrolio con sfumatura arancione si estende fino all'interno delle portiere, mentre i sedili sportivi in Vescin color petrolio scuro con cuciture a rilievo aggiungono un tocco di eleganza.

Il luminoso abitacolo offre spazio generoso per le spalle e le gambe, creando un'atmosfera aperta e spaziosa. Il tetto panoramico in vetro amplifica questo effetto, fornendo ulteriore luminosità. Il sedile posteriore, che può ospitare tre passeggeri, ha uno schienale abbattibile con un rapporto di 60:40, consentendo di espandere il volume del bagagliaio da 300 litri fino a 1.005 litri, a seconda delle esigenze.

La MINI Aceman SE è dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida che migliorano l'esperienza di guida. Il Driving Assistant Plus offre un assistente di sterzo e di corsia, facilitando il mantenimento della corsia e migliorando il comfort complessivo. Il Parking Assistant Professional, con dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere surround view, assiste nei processi di parcheggio automatico. La funzione di parcheggio remoto consente di parcheggiare il veicolo tramite smartphone, rendendo più facile l'ingresso in auto anche in spazi ristretti.

Il MINI Digital Key Plus trasforma lo smartphone in una chiave digitale, facilitando il car sharing e migliorando la sicurezza. Le luci anteriori e posteriori si attivano automaticamente quando il guidatore si avvicina al veicolo, sbloccando le porte senza bisogno della chiave tradizionale. Questa innovazione permette di condividere la chiave digitale con più utenti, offrendo una soluzione moderna e flessibile.

La MINI Aceman SE in allestimento Favoured rappresenta il futuro della mobilità elettrica, combinando prestazioni elevate, design innovativo e tecnologie avanzate. Con la sua autonomia estesa, il comfort interno e i sistemi di assistenza alla guida, la MINI Aceman SE è una scelta eccellente per chi cerca un veicolo premium, ecologico e versatile.