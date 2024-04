Mitsubishi ASX 2024: si rinnova per conquistare il segmento B-SUV

Il Nuovo Mitsubishi ASX cattura l'essenza del design "Dynamic Shield", presentando un frontale che combina sicurezza e stile con un impatto visivo robusto.

Il profilo laterale mostra linee fluide, enfatizzate da spalle alte e cerchioni da 17" o 18", quest'ultimi in lega nera Diamond per un look esclusivo. Il design è completato da finiture in nero lucido e cromature brillanti, offrendo un'estetica sportiva e versatile. I fanali posteriori, completamente a LED, assicurano visibilità e stile.

Interni: versatilità e tecnologia avanzata

L'abitacolo del Nuovo ASX promette comfort e praticità, con un ingresso facilitato e sedili regolabili riscaldati, disponibili in tessuto o pelle a seconda del modello. Il grande tetto apribile panoramico illumina l'interno, aumentando la sensazione di spaziosità. Un sistema di infotainment con schermo verticale da 10,4 pollici offre una connettività senza soluzione di continuità, con Google integrato e l'app My Mitsubishi Motors per un controllo completo del veicolo.

Motorizzazioni elettrificate e prestazioni ottimizzate

L'ASX 2024 è disponibile con motori ibridi e a combustione efficienti. Tra queste, il motore a benzina turbocompresso da 1,0 litri e 1,3 litri con tecnologia Mild Hybrid, oltre all'opzione ibrida completa da 1,6 litri, che offre prestazioni eccellenti con emissioni ridotte. Le motorizzazioni sono ottimizzate per una guida piacevole, sostenuta da un telaio preciso e modalità di guida personalizzabili.

Tecnologia e sicurezza al top del settore

Il Nuovo ASX include avanzate funzioni di sicurezza attiva e passiva, come il sistema di mitigazione di collisione e l'MI-PILOT per un'assistenza alla guida di livello superiore. Inoltre, la funzionalità eCall garantisce sicurezza aggiuntiva, attivando automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente.

Il Nuovo Mitsubishi ASX non è solo un passo avanti nel design e nella tecnologia, ma rappresenta anche un impegno verso sicurezza, comfort e sostenibilità, promettendo di rivoluzionare il segmento B-SUV in Europa. Con una produzione iniziata nella primavera del 2024 e un lancio previsto per l'estate, Mitsubishi si conferma leader nel settore automotive con una proposta innovativa e accattivante.