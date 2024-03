Mitsubishi Outlander PHEV MY25: rivoluzione 4x4 in Europa

Mitsubishi Motors, è pronta a lanciare il nuovo Outlander PHEV MY25, un veicolo che rappresenta l'apice della tecnologia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) e della trazione integrale.

Con un'attenta combinazione di innovazione e prestazioni, il nuovo modello è stato sviluppato specificatamente per soddisfare le esigenze del mercato europeo, promettendo di portare la guida 4x4 a un livello superiore.

Tecnologia e design al servizio dell'innovazione

L'Outlander PHEV MY25 si presenta con un design rinnovato sia internamente che esternamente, offrendo un'esperienza di guida unica, grazie anche al suo impegno nel perfezionare la tecnologia 4x4 attraverso il sistema Super All Wheel Control (S-AWC). Questo sistema, ereditato dall'esperienza rallystica della Mitsubishi e perfezionato nel tempo, consente una guida sicura e confortevole in qualsiasi condizione climatica e su qualsiasi superficie, dai laghi ghiacciati della Finlandia alle strade cittadine.

Super All Wheel Control (S-AWC): la sicurezza incontra l'efficienza

Il S-AWC, integrato nel sistema PHEV dell'Outlander, permette una distribuzione della coppia ottimale grazie ai suoi due motori elettrici indipendenti, posizionati uno all'anteriore e uno al posteriore del veicolo. Questo sistema non solo migliora la trazione, ma anche la stabilità e la maneggevolezza del veicolo, adattandosi perfettamente a diverse condizioni di guida, dalla neve al fango, passando per l'asfalto e la ghiaia.

Modalità di guida personalizzabili per ogni avventura

L'Outlander PHEV MY25 offre diverse modalità di guida, da quella Normale, ideale per la guida quotidiana, a modalità specifiche come Asfalto, Ghiaia, Neve, Fango, Eco e Potenza. Queste impostazioni permettono al conducente di adattare il veicolo alle condizioni della strada e alle proprie preferenze di guida, garantendo sempre la massima efficienza e performance.

Un Futuro elettrificato e sostenibile

Con quasi 250.000 unità vendute in Europa tra Outlander PHEV e Eclipse Cross PHEV, Mitsubishi Motors dimostra il proprio impegno verso un futuro più sostenibile. Il nuovo Outlander PHEV MY25 non fa eccezione, spingendo ulteriormente i confini della tecnologia PHEV e della trazione integrale, offrendo un'esperienza di guida senza compromessi in termini di prestazioni, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Mitsubishi Outlander PHEV MY25 segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione della Mitsubishi Motors, combinando tecnologia avanzata, prestazioni superiori e un design innovativo. Sarà disponibile per l'ordine in Italia nei primi mesi del 2025, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca un SUV performante, sicuro e rispettoso dell'ambiente.