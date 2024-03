Mobilisights rivoluziona gli LCV con Data Pack

In un mercato automobilistico sempre più orientato verso l'innovazione e la sostenibilità, Mobilisights ha annunciato il lancio del suo rivoluzionario servizio:

il Fleet Management Data Pack. Questo pacchetto sarà incluso in tutti i veicoli commerciali leggeri (LCV) Model Year 2024 delle marche Citroën, FIAT Professional, Opel Vauxhall e Peugeot sotto l'egida di Stellantis Pro One, segnando un momento decisivo nel panorama dei servizi di dati connessi per veicoli.

Con l'acquisto degli LCV a partire dal Model Year 2024, Mobilisights propone un'offerta esclusiva alle società di noleggio e alle grandi aziende con flotte considerevoli: fino a quattro anni di servizi inclusi del Fleet Management Data Pack. Quest'offerta, basata su un modello di sottoscrizione trasparente e già inclusa nel prezzo del veicolo, promette di trasformare la gestione delle flotte grazie alla sua unicità nel campo dei dati connessi.

La value proposition di Mobilisights è allettante: l'accesso in tempo quasi reale ai dati dei veicoli connessi del gruppo Stellantis, reso possibile da un'API versatile e ad alte prestazioni. Questo permette ai clienti di beneficiare di una completezza dei dati senza precedenti, di una facilità di integrazione con i fornitori di servizi di telematica, dell'eliminazione di costi nascosti per dispositivi aftermarket e della comodità di un'attivazione immediata, garantendo una rapida implementazione nelle flotte aziendali.

Sanjiv Ghate, CEO di Mobilisights, sottolinea l'importanza della collaborazione con Stellantis Pro One: "Lavorando insieme, stiamo non solo migliorando l'efficienza e la sicurezza delle flotte commerciali, ma stiamo anche facendo passi da gigante verso una maggiore sostenibilità, compresa l'integrazione di veicoli elettrici. Questa partnership evidenzia il nostro impegno comune nei confronti dei servizi connessi per i clienti business."

Questo lancio si inserisce perfettamente nella strategia Dare Forward di Mobilisights, mirata a semplificare i servizi di dati rendendoli più ricchi e orientati alle necessità specifiche dei clienti. Inoltre, rappresenta un vantaggio competitivo tecnologico significativo, posizionando Mobilisights come un leader nell'innovazione dei servizi per la gestione delle flotte.

In conclusione, l'introduzione del Fleet Management Data Pack di Mobilisights promette di essere un punto di svolta per le aziende che gestiscono flotte di LCV, offrendo una soluzione all'avanguardia che migliora l'efficienza operativa, incrementa la sicurezza e favorisce una maggiore sostenibilità. Con questi sviluppi, Mobilisights e Stellantis Pro One si confermano pionieri nel campo dei servizi di dati connessi, pronti a rispondere alle sfide del futuro del trasporto commerciale.