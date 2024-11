Mobilize Duo e Bento: nuovi veicoli elettrici al debutto italiano ad EICMA 2024

Mobilize, il marchio del gruppo Renault, porta in anteprima a EICMA 2024 di Milano i suoi nuovi veicoli elettrici, Duo e Bento, puntando a rivoluzionare la mobilità urbana.

Questi modelli sono progettati per offrire una soluzione pratica e sostenibile sia per i privati sia per i professionisti.

Duo: un veicolo biposto compatto lungo 2,43 metri, ideale per muoversi agilmente in città e parcheggiare facilmente. Offre un'autonomia di 161 km, un comfort avanzato con sedile e parabrezza riscaldati, aria condizionata a regolazione manuale, e una posizione di guida centrale.

Bento: micro van di 2,54 metri di lunghezza, pensato per i professionisti che necessitano di spazio di carico. Vanta un vano di 649 litri al posto del sedile passeggero e un'autonomia di 149 km, rendendolo perfetto per le consegne urbane.

Entrambi i modelli sono dotati di airbag per il conducente, una novità nel segmento dei quadricicli, e presentano sospensioni ottimizzate per un comfort superiore.

Gamma Prezzi e Offerte: Mobilize Duo sarà disponibile a partire da 29€ al mese*, con un anticipo di 2.725 €, 36 rate e una rata finale di 3.896 €, con possibilità di restituire il veicolo. L'offerta è soggetta agli incentivi statali e richiede la rottamazione di veicoli fino a Euro 3 della categoria L. Il TAN è del 3,49% e il TAEG è del 7,81%.

Offerta Speciale: Questa promozione è valida fino al 30 novembre 2024 presso i concessionari aderenti. In aggiunta, la Mobilize PowerBox sarà presente nello stand del brand per mostrare la soluzione di ricarica domestica, oltre ad altre soluzioni di ricarica integrate.

Con la loro compattezza, sicurezza e accessibilità economica, Duo e Bento rappresentano una nuova frontiera nella mobilità urbana sostenibile.