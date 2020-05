Motor Valley Fest Digital: Bruno Barbieri dedica una ricetta alla Ducati

Mancano poche ore all edizione 2020 del Motor Valley Fest Digital e lo chef stellato Bruno Barbieri, di origine bolognese e grande appassionato e tifoso Ducati, ha voluto dedicare un’esclusiva e gustosa ricetta alla Casa motociclistica di Borgo Panigale e a tutti i Ducatisti.



Il piatto si chiama “A tutto tonno con un po’ di manzo in un mare rosso” e accompagna il saluto dello chef al Motor Valley Fest Digital.



In programma dal 14 al 17 maggio in una nuova modalità tutta digitale, la seconda edizione del Motor Valley Fest coinvolge l’eccellenza delle due e quattro ruote italiane, tra cui Ducati, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Dallara e Maserati.



La Terra dei Motori emiliano-romagnola, che identifica una realtà unica al mondo per concentrazione di marchi, collezioni private, circuiti internazionali e centri di formazione specialistica nel settore automotive, si riunisce per quattro giorni di eventi digitali.