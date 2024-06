1000 Miglia 2024: paesaggi toscani e competizione accesa

La quarta tappa della 1000 Miglia 2024, lunga 335 chilometri, ha offerto un mix perfetto di sfide cronometriche e panorami mozzafiato.

La giornata è iniziata con il Controllo Orario di ripartenza da Solomeo, segnando l’inizio del dodicesimo settore di gara. Da qui, il percorso ha attraversato la sponda del Lago Trasimeno per poi dirigersi verso Sinalunga, il "balcone sulla Valdichiana", offrendo viste spettacolari sulle colline sottostanti.

Immersione nelle Crete Senesi

Gli equipaggi hanno proseguito il loro viaggio attraverso le suggestive Crete Senesi, effettuando delle Prove Cronometrate a San Gimignanello. Successivamente, il convoglio è passato dal centro di Asciano, cuore di un antico insediamento etrusco, prima di affrontare la seconda Prova di Media della giornata. I panorami di questa regione, con le sue colline verdi e dorate, cipressi e ulivi, hanno reso ogni chilometro un’esperienza visiva indimenticabile.

La Magia di Piazza del Campo a Siena

Una delle tappe più attese è stata quella in Piazza del Campo a Siena. I partecipanti, in attesa del Controllo Orario, hanno colto l'occasione per immortalare il momento nella famosa piazza, mentre la città li ha accolti calorosamente. Questo momento ha sottolineato il profondo legame tra la 1000 Miglia e le città italiane che ospitano questa storica gara.

Attraverso le Colline del Chianti

Dopo aver lasciato Siena, il percorso ha condotto i concorrenti attraverso le colline del Chianti, offrendo paesaggi tipici di questa regione rinomata. A Poggio San Polo, gli equipaggi hanno affrontato sette ulteriori Prove Cronometrate, seguite da un Controllo Timbro a Radda in Chianti, un’altra località che ha abbracciato calorosamente la manifestazione.

Avventure Fiorentine e Medievali

La Val Pesa ha ospitato l'unica attività di gara fiorentina, la Prova di Media del Passo Testalepre. Successivamente, il Museo Viaggiante è giunto a Prato, città di grande rilevanza storica e attuale centro di multiculturalità e industria tessile. Qui, gli ultimi chilometri toscani hanno riportato alla memoria le leggendarie corse sui passi della Futa e della Raticosa, emblematici delle imprese dei piloti del passato.

L'Ultima Sfida sull'Appennino

L'alto Appennino bolognese ha ospitato le ultime Prove Cronometrate di giornata a Monghidoro, prima che il convoglio raggiungesse San Lazzaro di Savena per il Controllo Orario finale. Come a Torino, anche qui la città ha dato un caloroso benvenuto alla manifestazione, concludendo la tappa in Piazza Luciano Bracci.

Classifiche Aggiornate

La classifica alla Prova Cronometrata 125 vede ancora in testa Vesco e Salvinelli. Fontanella e Covelli, con la loro Lancia Lambda Casaro VII Serie, si sono ripresi la seconda posizione, seguiti da Turelli al terzo posto e da Aliverti e Valente al quarto. La competizione rimane accesa, promettendo ulteriori emozioni nelle prossime tappe.

La quarta giornata della 1000 Miglia 2024 ha dimostrato ancora una volta perché questa gara è una delle più amate e iconiche al mondo. Attraverso paesaggi spettacolari e sfide intense, i partecipanti hanno vissuto un'esperienza unica che combina la bellezza dell'Italia con la passione per le corse storiche. Con ancora diverse tappe all’orizzonte, la 1000 Miglia continua a incantare e a scrivere pagine indimenticabili della sua lunga storia