A Marrakesh la decima gara del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E

In vista del Marrakesh E-Prix sul Circuito Internationale di Moulay El Hassan, Stoffel Vandoorne della Mercedes-EQ è in testa al Campionato mondiale piloti con un vantaggio di cinque punti sul campione in carica Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH).



Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) è a soli due punti dal secondo posto, mentre Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), che ha vinto l'ultima volta a Giacarta, è quarto ma a soli 12 punti dalla testa della classifica. Con un massimo di 29 punti in palio, uno qualsiasi di questi quattro piloti potrebbe essere in testa al campionato, vincendo la tappa marocchina.



La vittoria di Evans in Indonesia ha ridotto i margini che dividono i primi quattro, con i piazzamenti dell'ultima volta, Mortara e Vergne hanno aumentato la pressione sul leader della classifica Vandoorne.



Se si vuole che un pilota vinca il Campionato del Mondo, la costanza è la chiave in Formula E. Il belga si è piazzato fuori dalla quinta posizione solo due volte in nove gare, mentre Evans e Mortara sono andati a segno in tutte le gare della stagione, tranne due, e Vergne non ha mai fallito.



La giornata di sabato inizia con le prove libere dalle 7:00 WEST (Western European Summer Time) con le qualifiche alle 09:40 WEST e il gara dalle 17:00 WEST. Per seguire tutta la gara, visita il sito fiaformulae.com/live e sintonizzati sul posto tramite fiaformulae.com/watch.



Le montagne dell'Atlante ospitano per la quinta volta una gara di Formula E, dopo il primo Marrakesh E-Prix nel 2016. Il tracciato segue il Circuito Internationale di Moulay El Hassan - che prende il nome dal principe ereditario del Marocco - prima di riversarsi nelle strade del quartiere degli hotel.



Rinomato per essere un circuito che sprigiona energia, questo tracciato veloce e altamente tecnico presenta 12 curve, tre rettilinei e una serie di tornanti che completano una pista lunga 2.971 km.



L'ultima volta in Marocco è stata una magia per Antonio Felix da Costa e DS TECHEETAH, che hanno dominato la gara, con una vittoria che ha dato il via alla corsa verso verso il trofeo del campionato 2019/20.



Sebastien Buemi (Nissan e.dams) ha siglato la vittoria in occasione della prima gara di Formula E a Marrakesh nel 2016, mentre Felix Rosenqvist e Jerome D'Ambrosio hanno conquistato due vittorie consecutive per Mahindra Racing nel 2018 e nel 2019.