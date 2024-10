Al-Attiyah su Dacia domina il Rallye du Maroc,in testa al Campionato FIA W2RC verso la Dakar 2024

Il Rallye du Maroc 2024 si è concluso con un risultato straordinario per il team Dacia Sandriders, che ha realizzato una storica doppietta con Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb.

La nuova squadra, al debutto ufficiale, ha dimostrato di avere una vettura altamente competitiva, con prestazioni che fanno ben sperare in vista della prossima Dakar 2024, in programma dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita.

Nasser Al-Attiyah, pilota qatariota già pluricampione, ha dominato il rally fin dal primo giorno, vincendo la tappa iniziale e mantenendo il comando fino al traguardo finale. Con questa vittoria, Al-Attiyah ha conquistato il suo settimo Rallye du Maroc e il terzo titolo mondiale nel Campionato FIA World Rally-Raid (W2RC). Il pilota si è dichiarato entusiasta del risultato ottenuto con la sua Dacia Sandrider, elogiando il team per il duro lavoro svolto.

"Vincere qui per la settima volta e diventare campione del mondo per la terza volta è davvero una sensazione incredibile", ha dichiarato Al-Attiyah. "Ottenere questo risultato con la nuova Dacia Sandrider è un segnale molto positivo per la Dakar."

Anche Sébastien Loeb ha avuto un ruolo di primo piano nel successo del team, con una grande rimonta che lo ha portato a vincere la quinta tappa e a concludere il rally in seconda posizione assoluta. Il pilota francese, insieme al suo co-pilota Fabian Lurquin, ha dimostrato grande determinazione e capacità di recupero, confermando l'eccellente competitività della Dacia Sandrider.

"È un risultato fantastico per il team", ha commentato Loeb. "Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, ma siamo riusciti a recuperare e a dimostrare che la nostra vettura è pronta per le sfide future."

Anche Cristina Gutiérrez, terza pilota del team Dacia Sandriders, ha concluso il Rallye du Maroc con una solida performance. Nonostante alcune difficoltà iniziali, Gutiérrez è riuscita a chiudere la quinta tappa in settima posizione, dimostrando grande capacità di adattamento su terreni difficili.

Con tre vittorie di tappa su cinque e un risultato finale di primo e secondo posto, il team Dacia Sandriders ha raccolto dati cruciali per prepararsi al meglio alla Dakar 2024. Tuttavia, il lavoro è tutt'altro che finito, come ha sottolineato la Team Principal Tiphanie Isnard: "Questo è solo l'inizio della nostra avventura. La Dakar è una gara durissima, e abbiamo ancora molto da fare per essere pronti."

Ora, con un mese di intensa preparazione, il team si dirige verso l'Arabia Saudita, pronto ad affrontare la sfida più grande del calendario del rally-raid.

RALLYE DU MAROC OVERALL POSITIONS AFTER STAGE 5 (UNOFFICIAL)

1st: Nasser Al-Attiyah (QAT)/Edouard Boulanger (FRA), 14h26m34s

2nd: Sébastien Loeb (FRA)/Fabian Lurquin (BEL), 14h31m44s

79th: Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (ESP), 35h48m40s