Andrea Crugnola trionfa al Monza Rally Show: vittoria nel tempio della velocità

Andrea Crugnola, già campione italiano in carica, ha confermato il suo talento al Monza Rally Show, conquistando una vittoria spettacolare nel "Tempio della Velocità".

Affiancato dal navigatore Andrea Sassi sulla fidata Citroen C3 preparata da FPF Sport, Crugnola ha dimostrato una determinazione e un'aggressività che lo hanno portato a vincere nonostante le difficoltà affrontate durante il weekend.

La gara, partita sotto i migliori auspici per il varesotto, ha visto momenti di difficoltà durante la serata di sabato, quando un problema all’intercooler e una scelta sfortunata di pneumatici sotto la pioggia hanno fatto perdere a Crugnola il vantaggio accumulato sugli inseguitori. Tuttavia, la domenica mattina è stata teatro di una rimonta eccezionale: due scratch consecutivi nelle ultime prove speciali, "Autodromo" e "Roccolo", hanno consentito a Crugnola di sopravanzare Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS) al fotofinish, con un vantaggio finale di soli 2.7 secondi.

Crugnola ha chiuso il rally in 1:28'19.9, lasciandosi alle spalle Gryazin, terzo classificato quest’anno nel WRC2, e l’esperto campione europeo Hayden Paddon (Hyundai i20 N), che ha completato il podio con un ritardo di 26.6 secondi. Ottima anche la prestazione dello sloveno Bostjan Avbelj, quarto su Skoda Fabia RS, e del campione WRC2 finlandese Sami Pajari, quinto su Toyota GR Yaris Rally2.

Classifica finale Monza Rally Show 2024

Crugnola-Sassi (Citroen C3) - 1:28'19.9 Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia RS) - +2.7 Paddon-Kennard (Hyundai i20 N) - +26.6 Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS) - +39.3 Pajari-Salminen (Toyota GR Yaris Rally2) - +43.9 Tosini-Peroglio (Skoda Fabia RS) - +1'06.8 Perico-Turati (Skoda Fabia RS) - +1'07.6 Butti-Zanella (Citroen C3) - +1'31.6 Gilardoni-Bonato (Citroen C3) - +1'45.9 Fontana-Fontana (Toyota GR Yaris Rally2) - +1'56.7

Il Masters’ Show: l’evento conclusivo

Per gli appassionati di rally, l’azione non è finita qui. Il Masters’ Show, evento conclusivo della manifestazione, si svolgerà nel pomeriggio di oggi e vedrà i migliori equipaggi sfidarsi in diretta su ACI Sport TV (canale 228 Sky, canale 52 TivùSat) dalle 14:10. Tra i protagonisti, anche i big del WRC, tra cui Neuville, Sordo, Ogier e Pajari, promettono uno spettacolo imperdibile.