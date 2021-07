António Félix da Costa porta la DS TECHEETAH sul podio in gara 2 a New York!

DS TECHEETAH lascia gli Stati Uniti al secondo posto della classifica costruttori .

Dopo il secondo posto ottenuto da Jean-Éric Vergne sabato, António Félix da Costa è arrivato terzo nell'undicesimo round dell'ABB FIA Formula E World Championship. Grazie a questo risultato, il portoghese è rientrato nelle prime posizione per la corsa al titolo. Ora lo separano soltanto cinque punti dal leader nella Classifica Piloti.

Partito settimo sulla griglia di partenza, il compito sarebbe stato difficile per il campione in carica. Ma Antonio ha utilizzato al meglio il suo "Attack Mode" e questo gli ha permesso di portare la sua DS E-TENSE FE21 nella Top 3. "Un podio negli USA è un grande risultato! È il modo migliore per concludere questo fine settimana. Inoltre, eccomi di nuovo al secondo posto in campionato”, sorride il pilota della DS TECHEETAH. “La lotta continua e sarà molto serrata fino a fine della stagione. Ringrazio i miei ingegneri e meccanici per il meraviglioso lavoro di squadra! Abbiamo avuto una giornata difficile ieri, ma abbiamo lavorato duramente per rifarci oggi. "

Per quanto la prima delle due gare dell'E-Prix di New York sia stata un successo per Jean-Éric Vergne, la seconda non gli ha affatto sorriso. “La giornata di oggi è finalmente finita… non ho potuto qualificarmi per un problema elettrico e non ho potuto partire per un altro problema che non abbiamo ancora individuato. Non possiamo che definirla decisamente una brutta giornata ", ha confidato il francese, che tuttavia desidera rimanere ottimista. “La nostra monoposto si è comportata bene questo fine settimana e sono sicuro che torneremo a Londra più forti. Non abbiamo guadagnato i punti necessari, ma tutto è possibile. Adesso serve tempo per analizzare i problemi che abbiamo avuto e saremo pronti a lottare nelle ultime quattro gare. "

Da parte sua, Thomas Chevaucher ha voluto conservare gli elementi positivi di questo doppio incontro newyorkese. “Partiamo da New York con 2 podi in 2 gare. Uno per ciascuno dei nostri piloti, il che è molto positivo! La DS E-TENSE FE21 è stata molto veloce per tutto il weekend, ma oggi ha anche avuto 2 problemi tecnici sulla vettura di JEV. La FE è un campionato molto impegnativo dove ogni dettaglio conta”, ha affermato il Direttore di DS Performance. “La classifica resta molto corta e ovviamente siamo ancora in lizza per la corsa ai titoli Piloti e Costruttori. Probabilmente dovremo combattere fino alla fine e siamo pronti a combattere tra 2 settimane a Londra! "

Un'opinione condivisa da Mark Preston, il Team Principal di DS TECHEETAH. “Siamo felici di concludere il weekend con un podio per Antonio. Ci permette di mantenere un buon slancio prima delle ultime gare. Prendere punti ogni fine settimana sarà la chiave del successo in questo campionato. Alternandosi, Antonio e JEV, hanno portato a casa punti preziosi per il team. Sarà una battaglia dura, ma siamo all'altezza della sfida. "

Prima di iniziare la fase finale della stagione, DS TECHEETAH si trova al secondo posto nella classifica Costruttori. Due le gare in programma a Londra il 24 e 25 luglio, poi a Berlino il 14 e 15 agosto.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Sam BIRD => 81 punti

2.Antonio Felix DA COSTA => 76 punti

3.Robin FRIJNS => 76 punti

4.Edoardo MORTARA => 72 punti

5.Nick CASSIDY => 70 punti

6.Jean-Éric VERGNE => 68 punti

7.René RAST => 61 punti

8.Mitch EVANS => 60 punti

9.Pascal WEHRLEIN => 60 punti

10.Nyck DE VRIES => 59 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.ENVISION VIRGIN RACING => 146 punti

2.DS TECHEETAH => 144 punti

3.JAGUAR RACING => 141 punti

4.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 115 punti

5.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 113 punti

6.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 108 punti

7.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 92 punti

8.ROKIT VENTURI RACING => 89 punti

9.NISSAN E.DAMS => 79 punti

10.MAHINDRA RACING => 78 punti

11.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 42 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 18 punti