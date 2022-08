Audi debutta in Formula 1 dal 2026

Audi ha comunicato la notizia di portata storica in occasione del Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa-Francorchamps.

Durante l'evento, Markus Duesmann, CEO di AUDI AG, e Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG, hanno risposto alle domande in compagnia del Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e di Mohammed bin Sulayem, Presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA).

“Il motorsport è parte integrante del DNA Audi”, afferma Markus Duesmann. “La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro Marchio sia un laboratorio di sviluppo altamente sfidante. La ricerca delle massime prestazioni e la competizione sono da sempre il motore per l’innovazione e il travaso di tecnologie dalla pista alla strada. Alla luce dei nuovi regolamenti, è arrivato il momento di un nostro coinvolgimento diretto. Del resto, la Formula 1 e Audi condividono l’obiettivo della sostenibilità”.

Fattori determinanti per la partecipazione di Audi alla classe regina del motorsport sono le nuove regole tecniche, che si applicheranno dal 2026 e che prevedono un livello superiore di elettrificazione rispetto allo standard odierno e l’utilizzo d’innovativi carburanti sostenibili. La Formula 1 si è posta l'ambizioso obiettivo di divenire carbon neutral entro il 2030. Non meno rilevante, all'attuale tetto massimo dei costi per i team, dal 2023 si affiancherà un budget cap per i produttori di power unit.

Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di Audi AG, afferma: “Alla luce dell’accelerazione tecnologica che la serie si appresta a compiere nel 2026, legata al perseguimento della sostenibilità, possiamo parlare di una nuova Formula 1. La Formula 1 sta evolvendo e Audi vuole partecipare attivamente a questa trasformazione. Lo stretto legame tra il nostro progetto F1 e il dipartimento R&D di AUDI AG consentirà di dare vita a straordinarie sinergie”.

Dal 2026, la potenza elettrica delle power unit, costituite da un motore elettrico, una batteria, l'elettronica di gestione e un propulsore a combustione, aumenterà sensibilmente rispetto alle unità attuali. Il motore elettrico sarà potente quasi quanto il propulsore termico, caratterizzato da un output di circa 400 kW (544 CV). I motori turbo da 1,6 litri, altamente efficienti, utilizzeranno un innovativo carburante sostenibile; un requisito fondamentale per l'ingresso in Formula 1 da parte di Audi.