Casentino bollente per i protagonisti del Peugeot Competition 208 Rally Cup

Non è solo per il clima di questo periodo che il Rally del Casentino si annuncia “bollente”. Terza delle cinque gare del calendario della serie IRC Pirelli, la gara toscana promette di dare un primo decisivo indirizzo alla stagione e di identificare i favoriti per il successo finale.

Nutritissimo e altrettanto agguerrito il gruppo che coinvolge le PEUGEOT 208 R2B a motore aspirato: su 22 vetture del leone partenti in questa classe ben 20 sono di piloti iscritti a questa classe (R2B) del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup PRO. Cinque i grandi favoriti, ma tanti gli outsider di lusso. Fra i primi il campione in carica e attuale leader della classifica provvisoria, Alessandro Zorra, il giovane trentino in grande crescita Fabio Farina (impegnato anche nel 208 Rally Cup TOP legato al Tricolore rally), il vincitore della prima gara della stagione Claudio Gubertini e gli altri due giovani talenti emergenti Mirko Carrara e Gabriel Di Pietro. Fra gli altri, menzione particolare per il rientrante Riccardo Tondina, vincitore del PEUGEOT COMPETITION Regional Rally CLUB 2020, e il neo iscritto Paolo Abatecola.

Nel composito raggruppamento che coinvolge le nuove PEUGEOT 208 Rally 4 spinte dal motore 1,2 litri turbo, questa volta saranno otto gli equipaggi che si affidano alla più recente realizzazione di Peugeot Sport. Punta dello schieramento, e attuale secondo in classifica generale del raggruppamento, sarà di nuovo Fabrizio Giovanella, ma occhio anche ad Alessio Bellan e Andrea Garzoni senza scordare Mirco Straffi che del 208 Rally Cup PRO è stato il campione nel 2019.

Il Rally del Casentino, che prevede 7 prove speciali per complessivi 104,82 km di tratti cronometrati, partirà da Bibbiena sabato alle 10.30 e si concluderà sempre a Bibbiena dalle ore 21.12.

Classifiche provvisorie prima del Rally Casentino

Classe S16+R3C+R3T+R2C+R2BT : 1. Audirac (S16) 110 punti; 2. Giovannella (208 Rally 4) 75; 3. Cocco (S16) 63; 4. Fiorenti (R3C) 59; 5. Bellan (208 Rally 4) 51; 10. Garzoni (208 Rally 4) 21.