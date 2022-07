CIR, De Tommaso si porta a casa il Rally di Roma Capitale

Gara da dimenticare per Basso, penalizzato ben tre volte e poi ko

Alla fine ha vinto Damiano De Tommaso. Scalzato ad un certo punto da Andrea Crugnola, il pilota della Skoda Fabia Rally 2 ha ripreso la testa della corsa al termine della PS9 e l’ha mantenuta fino all’ultima prova. Dunque il varesino navigato da Giorgia Ascalone, si è aggiudicato il Rally di Roma Capitale non nascondendo l’emozione al traguardo.

A 10” è giunto a sorpresa Simone Campedelli pure lui su Fabia, aiutato da gomme MRF rivelatesi ottimali. Terzo a 27”7 Yoann Bonato su Citroen C3 Rally 2, il migliore tra i protagonisti dell’Europeo.

E per restare in clima ERC, quarto è giunto Efren Llarena su Skoda Fabia Rally 2 EVO. Lo spagnolo, con grande sportività si è prodigato in complimenti nei confronti del rivale francese che lo ha beffato per pochi millesimi.

Quinto Crugnola, sfortunato quando un problema di accelerazione gli ha fatto perdere oltre cinquanta secondi, ma comunque capace di aggiudicarsi il quarto scratch nella manifestazione nella PS 11.

Sesta la Skoda di Simone Tempestini, a precedere quelle di Javier Pedro, Grzegorz Grzyb e Miklos Csmos.

Decima la Fabia di Tommaso Ciuffi a 2’23. Da segnalare il ritiro di Giacomo Scattolon, out dopo una toccata nel corso della PS4, e quello di Fabio Andolfi causa rottura del motore nella speciale 8.

Tredicesima a 3’06 la Skoda di Alberto Battistolli alle prese con un testacoda e infine con errore che gli è costato secondi preziosi.

Una menzione speciale la merita Giandomenico Basso , incredibilmente punito tre volte dai commissari per partenza anticipata e in seguito vittima di un clamoroso incidente dopo aver concluso la PS8.

Classifica Rally di Roma Capitale 2022:

1 De Tommaso D./ Ascalone G. Škoda Fabia Rally2 Evo

2 Campedelli S./ Canton Tania Škoda Fabia Rally2 Evo +00:10.4

3 Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 Rally2 +00:27.7

4 Llarena Efrén/ Fernandez Sara Škoda Fabia Rally2 Evo +00:28.0

5 Crugnola Andrea/ Ometto P. Citroën C3 Rally2 +01:06.8

6 Tempestini S./ Itu Sergiu Škoda Fabia Rally2 Evo +01:11.8

7 Pardo Javier/ Pérez Adrián Škoda Fabia Rally2 Evo +01:14.3

8 Grzyb Grzegorz/ Binięda Adam Škoda Fabia Rally2 Evo +01:35.8

9 Csomós Miklós/ Nagy Attila Škoda Fabia R5 +01:51.5

10 Ciuffi Tommaso/ Gonella Nicoló Škoda Fabia Rally2 Evo +02:23

