CIR, Rally di Roma Capitale, Crugnola subito in forma

Nella splendida cornice delle Terme di Caracalla a mettersi in luce è stato il campione italiano in carica Andrea Crugnola. Il pilota Hyundai è risultato il più rapido nei 2,72 km di assaggio di una gara che durerà fino a domenica essendo valida anche per l’ERC. Staccato di sei decimi Giandomenico Basso su Skoda Fabia R5 Evo, quindi a 1”5 la i20 R5 New Generation di Craig Breen, reduce da un notevole secondo posto in Estonia nel contesto del mondiale.

Appena giù dal podio virtuale le Volkswagen Polo GTI R5 di Giacomo Scattolon e Tommaso Ciuffi. L’ex campione R2 ha chiuso a 2”3 e con ogni probabilità sabato darà vita ad un avvincente duello con un’altra Polo GTI R5, ovvero quella di Marco Signor.

Settima la Skoda Fabia R5 di Fabio Andolfi, protagonista di una toccata contro le barriere che gli è costata qualche decimo, poi a 2”9 la Citroen C3 R5 di Damiano de Tommaso e Giorgia Ascalone, la Skoda Fabia R5 EVO di Alberto Battistolli a 4”1 e la i20 R5 di Umberto Scandola a 4”5.

Seguono le Skoda Fabia R5 di Alessio Profeta e Marco Pollara, con un gap rispettivamente di 5”2 e 5”5.

Tra le due ruote motrici prima posizione per la Peugeot 208 Rally 4 di Trevisani –Grimaldi.

Classifica Rally di Roma Capitale dopo la PS0:

1 Crugnola/Ometto Hyundai i20 R5 N.G. 1'53”3

2 Basso/Granai Skoda Fabia R5 Evo +0"6

3 Breen/Nagle Hyundai i20 R5 N.G. +1"5

4 Scattolon/Bernacchini Volkswagen Polo GTI R5 +1"6

5 Ciuffi/Gonella Volkswagen Polo GTI R5 +2"3

6 Signor/Bernardi Volkswagen Polo GTI R5 +2"5

7 Andolfi/Savoia Skoda Fabia R5 Evo +2"8

8 De Tommaso/Ascalone Citroen C3 R5 +2"9

9 Battistolli/Scattolin Skoda Fabia R5 Evo +4"1

10 Scandola/Fappani Hyundai i20 R5 N.G. +4"5

RMMedia