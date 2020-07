CIR, Rally di Roma Capitale, Vittoria a sorpresa di Citroen

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto si sono aggiudicati il Rally di Roma Capitale, prova d’apertura del Campionato Italiano . L’equipaggio Citroen si è portato a casa 6 delle 9 PS in programma questa domenica staccando di 7”9 l’altro protagonista di giornata ovvero Giandomenico Basso su Volkswagen Polo GTI R5, , che ha fatto suoi gli stage rimanenti. Terzo posto per la Hyundai i20 R5 di un Umberto Scandola bravo a superare i problemi tecnici della tappa di sabato e giunto 46”8 dal lombardo.

Rudy Michelini al volante della Volkswagen Polo GTI R5 preparata dalla Movisport ha invece ottenuto la medaglia di legno nella gara con base a Fiuggi davanti alle vetture gemelle di Alessandro Re e Marco Signor. Quest’ultimo, prima del passaggio pomeridiano, ha ricevuto notifica di una penalizzazione di 1’ per aver sostituito una gomma in una zona vietata durante Gara 1.

Settima piazza per la C3 R5 di Antonio Rusce e Sauro Farnocchia, quindi un filotto di Skoda Fabia R5: quella di Luca Bottarelli del New Turbomark Rally Team, quella di Alessio Profeta della Island Motorsport e quella di Alberto Battistolli della Scuderia Palladio.

Alla luce del risultato della prima giornata a comandare la classifica generale è attualmente il campione in carica Basso.

Tra le R2 successo per la 208 di Davide Nicelli e Alessandro Mattioda, diciottesimi assoluti, davanti alle altre due Peugeot di Alessandro Casella e Rosario Siragusano, e di Christopher Lucchesi Jr. e Marco Pollicino.

Per quanto riguarda l’ERC disputatosi in contemporanea, dominio totale per Citroen R5 di Alexey Lukyanku.

Classifica Rally di Roma Capitale

1 A. Crugnola - P. Ometto Citroen C3 R5 59'38

2. G. Basso - L. Granai Volkswagen Polo GTI R5 +7.9

3. U. Scandola - G. D'Amore Hyundai I20 R5 +46.8

4. R. Michelini - M. Perna Volkswagen Polo GTI R5 +54.5

5. A. Re - P. Zanini Volkswagen Polo GTI R5 +1'11.9

6. M. Signor - F. Pezzoli Volkswagen Polo GTI R5 +1'20.4

7. A. Rusce - S. Farnocchia Citroen C3 R5 +1'56.9

8. L. Bottarelli - W. Pasini Skoda Fabia R5 +2'31.0

9. A. Profeta - S. Raccuia Skoda Fabia R5 +3'16.3

10. A. Battistolli - S. Scattolin Skoda Fabia R5 +4'12.6

RMMedia