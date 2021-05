CIR, Targa Florio, La Power Stage va alla C3 R5 di De Tommaso

Damiano De Tomaso e Massimo Bizzocchi si sono aggiudicati la mini PS Sclafani-Bagni, apertura della mitica Targa Florio edizione 105. L’equipaggio della Citroen, che così si è aggiudicato i 3 punti extra, ha preceduto di poco più di un secondo la Skoda Fabia EVO di Tommaso Ciuffi e di 1”3 la Hyundai i20 di Craig Breen, desideroso di mettersi in luce dopo il mediocre Rally di Croazia, quarto round del WRC.

Appena giù dal podio Giandomenico Basso su Skoda Fabia R5, a precedere la Volkswagen Polo R5 di Marco Signor e la Mord Fiesta MKII di Luca Bottarelli.

A seguire un filotto di Volkwagen Polo R5 con Rudy Michelini a comandare il gruppetto con il pilota locale Totò Riolo, ottavo e Giacomo Scattolon, nono.

Chiude la top 10 Stefano Albertini su Skoda Fabia R5.

Da segnalare il ritiro del campione in carica Andrea Crugnola per un guasto al motore della sua Hyundai i20 R5, apparso già in fase di shakedown.

Tra le R2 invece, a dettare il passo è il veterano Paolo Andreucci con la debuttante Clio Rally davanti al giovane Christopher Lucchesi Jr. su Peugeot 208 Rally4.

Classifica Targa Florio dopo la PS1:

1. De Tommaso-Bizzocchi Citroen C3 R5 1’45.458

2. Ciuffi-Gonella Skoda Fabia Evo R5 +1”1

3. Breen-Louka Hyundai i20 R5 +1”3

4. Basso-Granai Skoda Fabia R5 +1”8

5. Signor-Pezzoli VW Polo R5 +2”2

6. Bottarelli-Pasini Ford Fiesta MKII +2”403

7. Michelini-Perna VW Polo R5 +2”407

8. Riolo-Marin VW Polo R5 +2”5

9. Scattolon-Bernacchini VW Polo R5 +2”7

10. Albertini-Fappani Skoda Fabia R5 +3”4

